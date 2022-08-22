集體談判機制未立法 學者倡政府牽頭擴展

1997年6月，時任立法局議員李卓人提出《僱員代表權、諮詢權及集體談判權條例》私人法案獲立法局通過，具代表性的工會可與僱主就僱用條款等舉行集體談判，雙方訂定的集體協議是在法律上可強制執行的合約。不過該條例未能隨「直通車」回歸而成為本地法例，同年10月被廢止。

立法會過去曾五度否決有關立法設立集體談判制度的議案，2018年時任立法會議員、現任勞福局副局長何啟明動議無約束力議案，當中包括設立集體談判權，議案獲得通過。同年時任勞福局長羅致光稱，集體談判機制複雜，不少公司有多個工會，工會互相競爭，集體談判難有共識。

現時台灣有《團體協約法》，資方與工會如違反協商結果即屬違法。香港雖未立集體談判權法例，仍有少數公司及行業的工會享集體談判權，如香港雀巢職工會、太古飲料（香港）職工總會，以及紮鐵工會。

麥德正表示，以往紮鐵兩大工會與商會談判後，工友可獲由工會蓋印的「加價紙」，憑紙跟公司提出加薪。他認為集體談判可避免工人累積憤怒觸發工潮，但現時就算公司有集體談判機制，協商結果無法律效力，認為應立法規定如某方違反協商可由勞工處介入，確保勞資雙方跟隨。

「談判可議生產技術 對資方非壞事」

嶺大社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初認為，集體談判並非只討論加薪，資方亦可與工會討論生產技術議題，從而提高生產力，對資方未必是壞事，認為紮鐵行業起了示範，建議政府牽頭推動部分行業及公司訂立集體談判制度。