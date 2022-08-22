曾受性別歧視 首「紮鐵師姐」拼搏破「花瓶」形象

報讀兩年未錄取 工會助協商入行

娣姐的父親為1970年代起任紮鐵師傅和判頭，近年因工傷失去活動能力，念及40年技藝無子女承傳，鬱鬱不歡。娣姐為圓父願，2012年由餐飲業轉行做紮鐵，報讀建造業議會課程，並開始操練體能，惟報讀近兩年未獲錄取通知，「明明沒寫女性不可以報，但就一路沒有回音」。

2013年在工會協助下，娣姐打算到平機會投訴，經溝通後終獲建造業議會取錄成紮鐵學徒。她初入行時最辛苦是體能，「3個人搬500多磅的鐵」，入行9年，現時搬鐵、鋼筋屈紮和看圖則都已成手板眼見工夫。

同工不同酬 日薪男1500女700

作為首名女紮鐵技工，娣姐曾受歧視，她指曾有兩間工程公司向男工開出1500元日薪，向她則開出700元，她最後拒絕報價，「以前好多人覺得，女性是用來擺的」，但她未有放棄，因自小隨父到地盤，已對此工藝有興趣，故不會理會別人目光。工作多年，她終憑認真態度獲行內認同，去年更獲「香港建造業技能大賽」公開組紮鐵亞軍。

近年香港註冊紮鐵女技工數目增加，今年7月已有42個「紮鐵師姐」，娣姐工作的地盤最近亦聘請數名女工。她稱紮鐵女工雖屬少數，但已比從前多，近年所受歧視亦減少，證明女性有能力勝任紮鐵工作。