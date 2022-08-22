工潮護工人權益 當年領袖今憂倒退 原職工盟屬會無獲邀談判 紮鐵商會：好似散咗？

明報記者 廖俊升

紮鐵熟練技工薪酬經歷幾許風雨，1997年日薪1200元，其後隨着經濟環境而下滑，2007年跌至800元。每年8月商會都與工聯會建造業總工會下的紮鐵工會談判薪酬，2007年經濟復蘇，紮鐵工會提出日薪加至950元、工時由8.5小時減至8小時，商會則開出日薪850元。1980年代入行的紮鐵工黃惠民憶述，當時談判未有定案，有地盤卻貼出日薪加30至50元告示，工時加15分鐘，終成工潮導火線。

當年罷工持續36日，最終商會與工人達成共識，日薪加至860元，比商會方案僅多10元，勞方被形容為「慘勝」，工時則減至8小時。工潮之後，黃惠民與一眾工人另組紮鐵業團結工會，往後商會定期與工聯會及新工會商討薪酬待遇。黃形容工潮雖只爭取多10元薪金，但增強了工人議價力，現時紮鐵熟練技工日薪現已增至2600元，而據建造業議會數字，2007年有3068名註冊鋼筋屈紮工人，今年7月有8933人。

白領轉行紮鐵：工潮助行業議價發聲

現年37歲的Roy原任職證券行，他看見紮鐵工人發動工潮後人工三級跳，反觀證券行加薪幅度落後通脹，同事縱有不滿但無人發聲。2014年他有感舊業難養家和供樓，決定轉行紮鐵，月薪由2.4萬元增至3萬多元。Roy稱起初不慣體能消耗，「回到家累得吃不下飯，直接去睡」，形容自己靠意志力捱過，慶幸紮鐵業在新冠疫情下相對穩定，始終「樓要繼續起」。他認為工潮奠定行業前景，加薪幅度領先各行業，集體談判權亦令工人有權發聲，「如無當年工運，我便不會入行」。

「團結工會」財政困難缺場地

憂工聯會無競爭「不再進取」

不過，現為紮鐵業團結工會（下稱團結工會）理事的黃惠民稱，今年商會沒再邀該會參加集體談判，只與工聯會談判。黃指出，職工盟解散後，屬會財政出現困難，亦無場地舉辦紮鐵課程，憂商會以為屬會亦已消失。他稱今後將專注經營會務，並嘗試與商會修補關係，但憂慮工聯會在失去競爭後，態度或不再進取，又指現時社會氣氛下，不少工友拒絕發聲，工運或陷入低潮，「工會的力量來自工友，工友不發聲，資方不當工會一回事」。

香港建築札鐵商會會長黃少明表示，由於疫情關係，近幾年已沒跟工會談判薪酬；被問到今年是否沒再與團結工會談判，他指該工會沒聯絡商會，反問「佢哋嗰邊好似係咪散咗？」黃沒回應有否與工聯會談判，但表明暫不會與團結工會談判。

工聯會指工盟解散不損工友權益

學者：工會有競爭 施壓更有力

工聯會香港建造業總工會權益主任吳偉樑稱，紮鐵工潮令工人權益改善，未來明日大嶼及北部都會區等項目帶來工作機會，他不相信職工盟解散會影響工友權益，指就算商會不與團結工會談判，工友亦可經工聯會屬下的紮鐵工會發表意見，強調工會不會「自把自為」。

嶺大社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初稱，紮鐵工潮是回歸後首場大型工運，是象徵工人爭取經濟復蘇成果的運動，除了對其他行業資方構成壓力，亦對往後工運起推動作用。他認為工會間競爭可更有力地向資方施壓，工盟前屬會失勢，對工人階級不是好事。