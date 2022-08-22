工潮護工人權益 當年領袖今憂倒退 原職工盟屬會無獲邀談判 紮鐵商會：好似散咗？

【明報專訊】2007年8月，本港爆發歷時36天紮鐵工潮，是回歸後首場大型工運，促使香港建築扎鐵商會日後與工聯會及職工盟兩大工會的紮鐵行業屬會定期談判薪酬。15年過去，紮鐵工日薪由當年工潮後的860元升至2600元，入行人數亦大增，當中有原本從事證券業的白領，眼見工運成功為工人爭取權益，集體談判權（詳見另稿）亦讓工人有權發聲，毅然轉行做紮鐵。不過當年工運領袖稱，商會今年沒邀請原職工盟屬會的紮鐵業團結工會談判，加上現時社會氣氛下工人愈來愈不敢發聲，憂勞方回復昔日弱勢。
明報記者 廖俊升
紮鐵熟練技工薪酬經歷幾許風雨，1997年日薪1200元，其後隨着經濟環境而下滑，2007年跌至800元。每年8月商會都與工聯會建造業總工會下的紮鐵工會談判薪酬，2007年經濟復蘇，紮鐵工會提出日薪加至950元、工時由8.5小時減至8小時，商會則開出日薪850元。1980年代入行的紮鐵工黃惠民憶述，當時談判未有定案，有地盤卻貼出日薪加30至50元告示，工時加15分鐘，終成工潮導火線。
當年罷工持續36日，最終商會與工人達成共識，日薪加至860元，比商會方案僅多10元，勞方被形容為「慘勝」，工時則減至8小時。工潮之後，黃惠民與一眾工人另組紮鐵業團結工會，往後商會定期與工聯會及新工會商討薪酬待遇。黃形容工潮雖只爭取多10元薪金，但增強了工人議價力，現時紮鐵熟練技工日薪現已增至2600元，而據建造業議會數字，2007年有3068名註冊鋼筋屈紮工人，今年7月有8933人。
白領轉行紮鐵：工潮助行業議價發聲
現年37歲的Roy原任職證券行，他看見紮鐵工人發動工潮後人工三級跳，反觀證券行加薪幅度落後通脹，同事縱有不滿但無人發聲。2014年他有感舊業難養家和供樓，決定轉行紮鐵，月薪由2.4萬元增至3萬多元。Roy稱起初不慣體能消耗，「回到家累得吃不下飯，直接去睡」，形容自己靠意志力捱過，慶幸紮鐵業在新冠疫情下相對穩定，始終「樓要繼續起」。他認為工潮奠定行業前景，加薪幅度領先各行業，集體談判權亦令工人有權發聲，「如無當年工運，我便不會入行」。
「團結工會」財政困難缺場地
憂工聯會無競爭「不再進取」
不過，現為紮鐵業團結工會（下稱團結工會）理事的黃惠民稱，今年商會沒再邀該會參加集體談判，只與工聯會談判。黃指出，職工盟解散後，屬會財政出現困難，亦無場地舉辦紮鐵課程，憂商會以為屬會亦已消失。他稱今後將專注經營會務，並嘗試與商會修補關係，但憂慮工聯會在失去競爭後，態度或不再進取，又指現時社會氣氛下，不少工友拒絕發聲，工運或陷入低潮，「工會的力量來自工友，工友不發聲，資方不當工會一回事」。
香港建築札鐵商會會長黃少明表示，由於疫情關係，近幾年已沒跟工會談判薪酬；被問到今年是否沒再與團結工會談判，他指該工會沒聯絡商會，反問「佢哋嗰邊好似係咪散咗？」黃沒回應有否與工聯會談判，但表明暫不會與團結工會談判。
工聯會指工盟解散不損工友權益
學者：工會有競爭 施壓更有力
工聯會香港建造業總工會權益主任吳偉樑稱，紮鐵工潮令工人權益改善，未來明日大嶼及北部都會區等項目帶來工作機會，他不相信職工盟解散會影響工友權益，指就算商會不與團結工會談判，工友亦可經工聯會屬下的紮鐵工會發表意見，強調工會不會「自把自為」。
嶺大社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初稱，紮鐵工潮是回歸後首場大型工運，是象徵工人爭取經濟復蘇成果的運動，除了對其他行業資方構成壓力，亦對往後工運起推動作用。他認為工會間競爭可更有力地向資方施壓，工盟前屬會失勢，對工人階級不是好事。