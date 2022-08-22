標準工時 仍為目標 先訂指引 推動起點

勞工界爭取最低工資一年一檢，孫玉菡稱完成這次水平檢討後，可適時探討改變檢討年期及方法。最低工資委員會上次未達共識，首次凍薪，他冀這次各方互諒互讓，求同存異，盼達成共識。

除修例提升職安健罰則，上屆政府任勞工處長的孫玉菡稱，關注近年多宗吊棚師傅高處墮斃，已啟動研究從根源提升安全。他說將與不同界別合作宣傳，例如確保工人扣穩安全帶，「目的是想保住工人的命」，冀今年底或明年初交代。近年平台外賣員自僱或受僱存爭議，他說會探討新興數碼平台工作者議題，檢視不同國家處理方法。

承諾勞工處會「盡最大努力幫阿Mo」

上月Mirror紅館演唱會墜屏壓傷舞蹈員李啟言（阿Mo），勞工處是否已釐清阿Mo自僱或受僱，孫玉菡說已取得舞蹈員合約但不便透露，「我可以承諾勞工處會盡最大努力幫他」。

取消強積金對冲修例今年6月通過，有份推動修例的孫稱會後續跟進，他說勞工議題不停變，「大方向是對勞工保障增加，希望打工仔合理地分享經濟成果」。