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童樂居案社署失察 誰人問責？ 孫：最大不足在制度 已大改

【明報專訊】香港保護兒童會「童樂居」去年被揭發大規模虐兒，社署被批評監管失效。被問社署有無人需負責任及問責，勞工及福利局長孫玉菡形容當時情况「好不理想」，稱最大不足是以往巡查監察制度，只專注環境及機構報告，小孩亦不懂表達，認為須改善系統設計以及早發現虐兒。他說制度已「翻天覆地改變」，包括巡查隊伍加入保健衛生督察，觀察兒童身體及情緒，亦會翻看閉路電視，以全面提升監察。

社署兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會首階段檢討報告提出31項建議，包括提升留宿幼兒中心的幼兒工作員比例、加強巡查，孫玉菡說部分可盡快落實，但部分涉人手編制，需要資源到位。

保護兒童會仍准營運童樂居

「有了供應 才有替補方案」

有議員不滿社署仍准保護兒童會營辦童樂居，孫玉菡稱最大原則是兒童福祉，該會提供最大地方，不少受影響兒童無法回家及未能短時間找到寄養家庭，童樂居現已引入外援及人手大增，服務有進步，「當然我們未去到滿意」，「你都要想小孩最大福祉，我們已希望找到方法對小孩可以有最大好處」。他強調該會要持續令當局有信心，關注當非牟利幼兒教育機構議會離場後，服務能否維持水平。

至於會否招標並找其他機構營辦童樂居，孫玉菡說檢討報告觸及兒童住宿照顧服務供應問題，長遠冀增加供應，「有了供應，你就可以在處理營運者方面有替補方案」。是否「焗住（即被迫）」讓該會營辦童樂居？他說「我覺得不需要講到咁」，最重要是兒童在所有可行方案下是否獲最好照顧。除扣減180萬元資助，他說事發後已暫停該會投標新服務。

舉報虐兒立法冀明年中交立會

原擬最高囚3年 改3個月

另一保護兒童重點工作是強制舉報懷疑虐兒立法，孫玉菡稱將規定教師、醫護、社工、兒童院舍職員等經常接觸兒童的專業人士，有法定責任舉報，冀明年年中將草案交立法會。

當局原建議違者最高囚3年，他透露改為3個月，與對販毒或恐怖分子可疑交易知情不報的法例罰則看齊。他說知情不報者非施虐者，應設相應罰則，認為專業人士若有法律污點會保不住牌照，料會守法。就法改會倡設的「沒有保護罪」何時立法，他說首要處理強制舉報，牽涉面廣，也涉培訓。

相關字詞﹕保護兒童 虐兒 孫玉菡 勞福局長 童樂居

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