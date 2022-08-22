港聞

港聞一

稱優先聘本地人 下年多大院舍落成「人不夠怎開？」 孫玉菡：安老人手倘仍缺 要想他法

【明報專訊】本港面對高齡海嘯，安老人力及宿位供應面臨更大壓力，成為勞工及福利局長孫玉菡上任後一大挑戰。被問會否放寬津助院舍輸入護理員，孫玉菡接受本報訪問時，重申以本地就業優先為原則，會想盡辦法聘請本地人，若仍人手短缺，就要探討其他辦法，並承認隨着明年下半年多間大型院舍落成，會增加人手壓力，必須為中期規劃，預告下半年或年底交代具體想法。他稱任內有清晰目標，希望提出長遠可令安老業持續處理人手短缺的方案。

明報記者 陳柔雅

稱須中期規劃 解決安老業人手短缺

政務官出身的孫玉菡，1994年加入政務職系，曾在多個決策局工作，包括前食物及衛生局副秘書長（衛生），並在上屆政府出任勞工處長。如今執掌勞福政策，除增加勞工保障，「一老一幼」工作亦是重點，孫玉菡表明須好好處理人口高齡化的挑戰。

統計處推算本港年滿65歲長者將由2019年132萬人升至2039年252萬人，由佔總人口18.4%升至33.3％。國家主席習近平今年訪港時說目前香港最大的民心之一是「年紀大了得到的照顧更好一些」。

疫情突顯安老院人手嚴峻問題。被問會否考慮放寬津助院舍輸入外勞，孫玉菡重申「原則是希望以本地人就業優先，如真的無法在本地找到，其他方法都要探討」。勞工處今年3至5月第五波疫情特准許所有院舍申請輸入護理員，他說批出3000多個名額，短期紓緩業界人手短缺，但隨着明年下半年大型安老院開始落成，人手壓力會增加，必須為中期規劃，料下半年或年底有具體想法，「看本地可以做到幾多，但如覺得有困難、有人手短缺，就要想辦法，人不夠怎開新院舍呢？」

安老業另一人手短缺重災是護士，孫玉菡表示會想盡辦法，正與香港護士管理局溝通，希望探討能否增加本地護士培訓。

檢討200億元購置社福設施計劃

安老設施方面，政府2013年推出私人土地作福利用途特別計劃，鼓勵持土地的非政府機構透過擴建、重建或新發展提供服務，孫玉菡稱已要求同事檢討計劃，冀日後集中做可行性高的項目，同時會檢討200億元購置社福設施計劃。

社區有不少雙老家庭，被問如何令長者放心居家安老，孫玉菡表示大多數長者依靠子女或伴侶照顧，希望沿用早前已公布的支援照顧者顧問報告建議，加強支援。

人口老化及移民潮夾擊，影響本港勞動力。人力發展政策在政府架構重組後撥歸勞福局負責，被問有何措施吸納及留住人才，孫玉菡說特首已明言要「搶人才」，當局正構想一系列可行方案，特首將在施政報告交代。他稱本港勞動力已過高峰，是不爭事實，人才對經濟發展重要，本地人才從來都是主力，「無論點搶都好，大家都要謹記香港最終發展，絕大部分都是靠自己人」。

任內願景 持續穩固安老人力宿位

被問任內願景及目標，孫玉菡希望對勞工福利保障帶來貢獻，並提到本港現有150萬名長者，佔人口五分之一，預期5年任期後增至190萬名長者，且升勢未完，希望不論在安老人力或宿位提供，可做到持續穩固的機制，有「自給自足的辦法」，認為此關乎數以百萬計長者福祉，必須想辦法。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕輸入外勞 安老業 孫玉菡 勞福局長

上 / 下一篇新聞

童樂居案社署失察 誰人問責？ 孫：最大不足在制度 已大改
童樂居案社署失察 誰人問責？ 孫：最大不足在制度 已大改
標準工時 仍為目標 先訂指引 推動起點
標準工時 仍為目標 先訂指引 推動起點
12港人喬映瑜內地刑滿 料今返港再被捕
12港人喬映瑜內地刑滿 料今返港再被捕
工潮護工人權益 當年領袖今憂倒退 原職工盟屬會無獲邀談判 紮鐵商會：好似散咗？
工潮護工人權益 當年領袖今憂倒退 原職工盟屬會無獲邀談判 紮鐵商會：好似散咗？
曾受性別歧視 首「紮鐵師姐」拼搏破「花瓶」形象
曾受性別歧視 首「紮鐵師姐」拼搏破「花瓶」形象
集體談判機制未立法 學者倡政府牽頭擴展
集體談判機制未立法 學者倡政府牽頭擴展
女足助教涉非禮兩女被捕停職
女足助教涉非禮兩女被捕停職
黃遠輝：撐環評有條件通過者略低於半數
黃遠輝：撐環評有條件通過者略低於半數
微距攝影師設展 果洲群島夜潛遇疑似「海天使」 黑水深潛探微光 珍種留影夜香江
微距攝影師設展 果洲群島夜潛遇疑似「海天使」 黑水深潛探微光 珍種留影夜香江
跳樓揭千萬元毒品案 警拘6人最小15歲
跳樓揭千萬元毒品案 警拘6人最小15歲
基層生師友配對設課程 陳國基：故宮館必去
基層生師友配對設課程 陳國基：故宮館必去
九巴彩虹邨埋站撞燈柱 壓破上蓋傷12人
九巴彩虹邨埋站撞燈柱 壓破上蓋傷12人
教基層生英文不怕曳 「DSE解卷人」說𧨾 說堅持
教基層生英文不怕曳 「DSE解卷人」說𧨾 說堅持
移民又回流重執教鞭 國安法後避敏感 籲同工「勿想太多」
移民又回流重執教鞭 國安法後避敏感 籲同工「勿想太多」
陳南昌校政風波 教局：已責成確保開學暢順
陳南昌校政風波 教局：已責成確保開學暢順
大灣區GBA專題：放對地方……舊物有價 隱市易物小店 扎根天河11年
大灣區GBA專題：放對地方……舊物有價 隱市易物小店 扎根天河11年
大灣區GBA專題：荔灣地攤無奇不有 城管嚴買少見少
大灣區GBA專題：荔灣地攤無奇不有 城管嚴買少見少
大灣區GBA專題：發改委提規範二手交易 鼓勵設跳蚤市場
大灣區GBA專題：發改委提規範二手交易 鼓勵設跳蚤市場
港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題
港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】紅會獎勵計劃 從小實踐人道精神 4歲小紅星盼當建築師幫無家者
【Emily】紅會獎勵計劃 從小實踐人道精神 4歲小紅星盼當建築師幫無家者
【Emily】添馬台串錯字 Omincron一周未改
【Emily】添馬台串錯字 Omincron一周未改
【Emily】立會男團初登場 隊名唔想叫「horror」
【Emily】立會男團初登場 隊名唔想叫「horror」
【Emily】肥尹變瘦尹 回到20年前做區時
【Emily】肥尹變瘦尹 回到20年前做區時
【Emily】自稱「留下來的人」 曾俊華9月起每周fb分享行蹤感想
【Emily】自稱「留下來的人」 曾俊華9月起每周fb分享行蹤感想
【Emily】同心同根活動 青少年制服團隊步操有中有英
【Emily】同心同根活動 青少年制服團隊步操有中有英