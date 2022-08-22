稱優先聘本地人 下年多大院舍落成「人不夠怎開？」 孫玉菡：安老人手倘仍缺 要想他法

明報記者 陳柔雅

稱須中期規劃 解決安老業人手短缺

政務官出身的孫玉菡，1994年加入政務職系，曾在多個決策局工作，包括前食物及衛生局副秘書長（衛生），並在上屆政府出任勞工處長。如今執掌勞福政策，除增加勞工保障，「一老一幼」工作亦是重點，孫玉菡表明須好好處理人口高齡化的挑戰。

統計處推算本港年滿65歲長者將由2019年132萬人升至2039年252萬人，由佔總人口18.4%升至33.3％。國家主席習近平今年訪港時說目前香港最大的民心之一是「年紀大了得到的照顧更好一些」。

疫情突顯安老院人手嚴峻問題。被問會否考慮放寬津助院舍輸入外勞，孫玉菡重申「原則是希望以本地人就業優先，如真的無法在本地找到，其他方法都要探討」。勞工處今年3至5月第五波疫情特准許所有院舍申請輸入護理員，他說批出3000多個名額，短期紓緩業界人手短缺，但隨着明年下半年大型安老院開始落成，人手壓力會增加，必須為中期規劃，料下半年或年底有具體想法，「看本地可以做到幾多，但如覺得有困難、有人手短缺，就要想辦法，人不夠怎開新院舍呢？」

安老業另一人手短缺重災是護士，孫玉菡表示會想盡辦法，正與香港護士管理局溝通，希望探討能否增加本地護士培訓。

檢討200億元購置社福設施計劃

安老設施方面，政府2013年推出私人土地作福利用途特別計劃，鼓勵持土地的非政府機構透過擴建、重建或新發展提供服務，孫玉菡稱已要求同事檢討計劃，冀日後集中做可行性高的項目，同時會檢討200億元購置社福設施計劃。

社區有不少雙老家庭，被問如何令長者放心居家安老，孫玉菡表示大多數長者依靠子女或伴侶照顧，希望沿用早前已公布的支援照顧者顧問報告建議，加強支援。

人口老化及移民潮夾擊，影響本港勞動力。人力發展政策在政府架構重組後撥歸勞福局負責，被問有何措施吸納及留住人才，孫玉菡說特首已明言要「搶人才」，當局正構想一系列可行方案，特首將在施政報告交代。他稱本港勞動力已過高峰，是不爭事實，人才對經濟發展重要，本地人才從來都是主力，「無論點搶都好，大家都要謹記香港最終發展，絕大部分都是靠自己人」。

任內願景 持續穩固安老人力宿位

被問任內願景及目標，孫玉菡希望對勞工福利保障帶來貢獻，並提到本港現有150萬名長者，佔人口五分之一，預期5年任期後增至190萬名長者，且升勢未完，希望不論在安老人力或宿位提供，可做到持續穩固的機制，有「自給自足的辦法」，認為此關乎數以百萬計長者福祉，必須想辦法。

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