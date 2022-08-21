千人參與眾籌超額近半 有望再擴展字符

【明報專訊】道路研究社花約6年時間以仿製形式將「監獄體」字庫擴充至近萬字，滿足99.9%日常用字需要，並於上月發起為期一個半月的眾籌，以集資形式將字體以電腦字型推出。眾籌以70萬元為基本要求，視乎籌款額而製作不同數量的「監獄體」字符；若最終籌款額可超額達標至250%，研究社將推出兩款「監獄體」，包括各含13,000個字符的中楷體及幼楷體字樣。眾籌將於明日下午3時結束，截至昨日籌款額達標146%，有望達至第二階段目標，推出約13,000中楷體的字符。
研究社利用眾籌平台Indiegogo集資，並設4目標，分別為達標額的100%、150%、200%、250%，有意參與眾籌者可通過消費券或信用卡等形式，選擇以標準方案或學生和教職員專屬教育方案，資助「監獄體」電腦字型面世。參與眾籌者均可獲得一套獲永久授權的「監獄體」字型，可應用於商業用途，並於電子設備包括電腦及電話等使用。
支持者包括資訊專家蘋果公司字體開發者
研究社社長邱益彰表示，眾籌目前進度理想，已有近千人參與計劃，支持者涵蓋各界人士，包括東亞語言資訊處理專家、現任蘋果公司字體開發者小林劍及YouTube頻道「小薯茄」導演阿齊等參與眾籌計劃。邱益彰期望多出的籌款能用作持續製作更多「監獄體」字樣。