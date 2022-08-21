千人參與眾籌超額近半 有望再擴展字符

研究社利用眾籌平台Indiegogo集資，並設4目標，分別為達標額的100%、150%、200%、250%，有意參與眾籌者可通過消費券或信用卡等形式，選擇以標準方案或學生和教職員專屬教育方案，資助「監獄體」電腦字型面世。參與眾籌者均可獲得一套獲永久授權的「監獄體」字型，可應用於商業用途，並於電子設備包括電腦及電話等使用。

支持者包括資訊專家蘋果公司字體開發者

研究社社長邱益彰表示，眾籌目前進度理想，已有近千人參與計劃，支持者涵蓋各界人士，包括東亞語言資訊處理專家、現任蘋果公司字體開發者小林劍及YouTube頻道「小薯茄」導演阿齊等參與眾籌計劃。邱益彰期望多出的籌款能用作持續製作更多「監獄體」字樣。

（城市保育）