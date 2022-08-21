眾籌超額 「監獄體」字庫11月面世

明報記者 區慧盈

1970年代監獄與當時的工務司署簽署合約，規定全港路牌及交通牌由囚犯製造，當時全港交通標誌和方向指示牌均以人手製作字款的方式生產，並由囚犯以刀具在金屬板上𠝹出每一個字，「監獄體」路牌應運而生。

源自70年代囚犯製路牌 剩669塊

道路研究社社長邱益彰指出，當時囚犯教育水平不高，而且人手製作難免參差不齊，部分字樣相對粗糙及欠缺工整，其中一大特徵為部分結構簡單的字筆畫會較粗，反之結構較複雜的字筆畫會較幼，令字體在視覺上顯得較粗獷。

至1990年代中，隨着科技進步，人手製作的路牌被電腦製作系統取代，目前全港18區僅餘約669塊「監獄體」路牌，當中約六分之一集中在沙田區。惟因應「監獄體」寫法與現時常見的電腦字型寫法不一，「監獄體」採用傳承字形以及異體字寫法，部分筆畫或部件與現時教育標準寫法有異，令不少人曾誤以為路牌上「監獄體」為錯字，並要求路政署「更正」。

曾製「太靚」失韻味 親赴廠房𠝹字

熱愛「監獄體」的邱益彰有感具懷舊風味的字體將全面消失，2016年開始自學字體設計，並嘗試根據路牌中「監獄體」的輪廓，重新勾勒出各字筆畫與部件，再逐步建立一套電子字庫。

邱益彰形容過程中多次「撞板」，包括製作出「太靚」的電腦版「監獄體」，令其韻味蕩然無存，不甘心的他遂親身到廠房𠝹字，從基本功學起，去年終掌握到「造字」的新方向，一度如機械人早上7點至凌晨12點不停「造字」，能日產150個字。

堅毅製作6年 已達1萬字

邱淡言道：「全情投入只係想畀自己一個交代，對得住自己。」靠着這份執著及堅毅，6年後的今天，「監獄體」字庫已達約1萬字，當中包括約7000個常用漢字，其餘為廣東話用字、拉丁字母、數字、注音符號及其他標點符號。

邱上月正式為「監獄體」推出眾籌計劃，並已籌得約100萬元，較原先預期的70萬更多。他表示，除按原定計劃在今年11月推出8000字符的「監獄體」電腦字型外，會利用額外款項將字型擴充至13,000個字符，預計明年7月推出。

路政署回覆本報查詢稱，目前設置的新交通標誌，一般按《交通規劃和設計手冊》訂明的要求，採用「全真字庫（港人版）—粗黑」中文字，與部分早年設置的現有交通標誌，其中文字體或與手冊現時的要求略有不同，包括上述所指的「監獄體」。

（城市保育）