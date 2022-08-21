兩宗泥頭車撞途人 一死一重傷

首宗意外於昨早8時許發生，44歲姓王男司機駕駛泥頭車，沿太子道東支路往啟德新發展區方向行駛，至工業貿易大樓對開時撞倒68歲姓黃老婦，她彈飛約3米外，頭部重創昏迷，由救護車送院，經搶救不治。現場單線行車，附近沒有交通燈及斑馬線，過路處地面畫有望左及望右提示。警方事後封鎖現場蒐證，地面留有血迹，司機協助警方了解經過。

兩司機涉危駕被捕

經調查後，姓王司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，已獲准保釋候查，9月下旬須向警方報到。案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0264或3661 0277與調查人員聯絡。

另外，昨午4時許，一輛泥頭車沿長沙灣東京街往李鄭屋邨方向行駛，至寶熙苑商場對開時撞倒推着手推車的66歲姓麥老婦，並將她捲入車底拖行。麥下半身嚴重受傷，當場昏迷，由救護車送院搶救。警方事後臨時封鎖部分行車線蒐證，現場遺留一段約4米血路，泥頭車右邊輪胎沾有血迹，35歲姓樊男司機在場協助警方了解，其後涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，帶署扣留調查。