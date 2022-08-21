九巴清真寺辦招聘 冀多吸非華裔 九龍公園站改名清真寺站

就業講座 即場面試

九巴現時聘請11名非華裔車長。九巴行政總監許鎮德說公司重視職場共融文化，認為非華裔者亦屬香港一分子。昨穿上少數族裔服裝出席活動的立法會議員林琳憶述，有次跟九巴談起人手問題，提出聘用非華裔人的建議，促成是次活動。她說巴士是市民常用的交通工具，期望九巴能成為港人接納非華裔者的「第一個渠道」。

同事配合宗教習慣 巴裔車長工作愉快

46歲的巴基斯坦裔夏聿昨即場應徵技工職位。來港近22年、任職板球教練的他育有兩子，笑言「在香港只有一份工作不能生存」，故希望正職做技工，另繼續兼任做教練。他說昨日面試以廣東語及英語進行，負責人容許他以英語作答，又不時點頭，令他感覺良好。

曾任田徑教練、廚師、外賣員的25歲巴基斯坦裔簡亞飛任職九巴車長8個月，他說外賣員收入不穩，雨天工作危險，故投身設強積金、醫療福利等的車長工作。他說現時工作不影響個人宗教信仰習慣，返早更的他可於上班前後（早上5時許和下午2時許）祈禱。

曾於齋戒月被分配夜更工作的他獲公司配合調至早更，方便他用膳。簡亞飛認為只要「出聲」，同事都願意盡力配合，現時工作愉快，更積極介紹朋友入職，「返工時間就返工，收工就介紹人入公司」。

九巴昨日亦將「九龍公園」站命名為「九龍清真寺」站，23條途經路線的報站廣播和顯示也改為「九龍清真寺」。