炒陳南昌校長 校監指漠視校董會 決定解僱翌日發警告 議員批未聽解釋不合理

本報昨透過教育工作者工會聯絡黃麗婷了解事件，工會引述黃麗婷回覆稱暫時沒有回應。

教局：必向校方問責 或果斷行動

教育局回應查詢時重申非常關注該校校政問題，已派員深入了解和嚴肅跟進，而因應學校及其相連白普理宿舍的管理、人事、行政和財務管理等問題，分別收到兩方面的投訴，局方和相關部門正跟進，並要求相關者提交報告和回應。局方已責成校董會檢視學校政策和程序，確保學校從速推展各項有關新學年開學的工作。教育局稱，作為學校監管者，定會向校方問責，校政須撥亂反正，否則將果斷採取行動，確保學生利益。

校董會的即時解僱通知列出校長黃麗婷的「嚴重違規或異常情况」，包括處理財務及採購行為失當，以及向教育局提供虛假資料等，無令人滿意地執行校長的職責。信中又提及有關嚴重行為不當，導致校董會與教師團隊關係嚴重撕裂，對校內教育服務帶來不良影響，嚴重破壞學校聲譽，校董會過半數成員上周三議決終止黃的僱傭合約，黃最後受僱日期為上周五（19日），校方並且不支付代通知金。

校董會指向教局予虛假資料 校長：暫沒回應

翻查資料，黃麗婷上周四被校監書面警告，指她疏忽管理及專業判斷失當，影響學校運作及校譽；又指她如有任何回應，須於本周四（25日）前以書面提交校董會。

朱國強表示曾向該校員工了解事件，引述部分教師稱支持校長，認為解僱不合理，部分教師近日情緒受困擾，被校方施壓要求盡快處理開學事務。朱促請教育局派員到校了解師生需要。

有知情者透露，解僱決定是迫於無奈下集體作出，期望學校不再處於停滯不前狀態，一切以教師和學生福祉為依歸，校董會成員是履行該盡的責任。據悉校董會雖然上周三決定解僱黃麗婷，惟需時將決定知會教育局及諮詢律師意見，故延至昨日才正式解僱，強調對校長的指控是建基於過去積累問題及校董會掌握的證據。消息稱，校董會最快本周初召開記者會交代跟進工作。