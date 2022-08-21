炒陳南昌校長 校監指漠視校董會 決定解僱翌日發警告 議員批未聽解釋不合理

【明報專訊】位於南區的群育學校香港青少年培育會陳南昌紀念學校發生校政紛爭，辦學團體主席、該校校監杜陳瑞蘭昨日向校長黃麗婷發出即時解僱通知，指她作為該校校長行為不當，疏忽職責，漠視校董會指示，致該校出現嚴重管治問題，危害學生利益。該通告披露校董會上周三（17日）已作出解僱決定。對於校董會上周四（18日）向黃發出書面警告前已決定解僱校長，教育界立法會議員朱國強認為不合埋，反映校方行政混亂，認為發出書面警告後，應給予合理時間讓涉事者解釋和跟進，否則對涉事者不公平。
本報昨透過教育工作者工會聯絡黃麗婷了解事件，工會引述黃麗婷回覆稱暫時沒有回應。
教局：必向校方問責 或果斷行動
教育局回應查詢時重申非常關注該校校政問題，已派員深入了解和嚴肅跟進，而因應學校及其相連白普理宿舍的管理、人事、行政和財務管理等問題，分別收到兩方面的投訴，局方和相關部門正跟進，並要求相關者提交報告和回應。局方已責成校董會檢視學校政策和程序，確保學校從速推展各項有關新學年開學的工作。教育局稱，作為學校監管者，定會向校方問責，校政須撥亂反正，否則將果斷採取行動，確保學生利益。
校董會的即時解僱通知列出校長黃麗婷的「嚴重違規或異常情况」，包括處理財務及採購行為失當，以及向教育局提供虛假資料等，無令人滿意地執行校長的職責。信中又提及有關嚴重行為不當，導致校董會與教師團隊關係嚴重撕裂，對校內教育服務帶來不良影響，嚴重破壞學校聲譽，校董會過半數成員上周三議決終止黃的僱傭合約，黃最後受僱日期為上周五（19日），校方並且不支付代通知金。
校董會指向教局予虛假資料 校長：暫沒回應
翻查資料，黃麗婷上周四被校監書面警告，指她疏忽管理及專業判斷失當，影響學校運作及校譽；又指她如有任何回應，須於本周四（25日）前以書面提交校董會。
朱國強表示曾向該校員工了解事件，引述部分教師稱支持校長，認為解僱不合理，部分教師近日情緒受困擾，被校方施壓要求盡快處理開學事務。朱促請教育局派員到校了解師生需要。
有知情者透露，解僱決定是迫於無奈下集體作出，期望學校不再處於停滯不前狀態，一切以教師和學生福祉為依歸，校董會成員是履行該盡的責任。據悉校董會雖然上周三決定解僱黃麗婷，惟需時將決定知會教育局及諮詢律師意見，故延至昨日才正式解僱，強調對校長的指控是建基於過去積累問題及校董會掌握的證據。消息稱，校董會最快本周初召開記者會交代跟進工作。
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