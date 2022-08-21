孫玉菡：失業率料續降 有商界反映勞動市場緊張

5月至7月失業率較4月至6月及年初時回落。孫玉菡說，下降趨勢反映疫情防控及保就業計劃的效果，惟暫無計劃再推新一輪保就業計劃。政府早前下調本港全年經濟增長預測，孫說對勞動市場仍是審慎樂觀，失業率下降幅度取決於本港經濟發展及外圍經濟影響，而隨着消費券發放，冀勞工市場可保持平穩。

政府統計處早前公布今年中本港臨時人口較去年同期減少約12.1萬，孫稱留意到有商界反映近期勞動市場緊張，他認為本港核心競爭力仍在。被問到政治環境、言論自由及經商自由被指失色或倒退會否亦導致人才流失，他說香港是經濟城市，大部分留港者着重本港經濟競爭力及經濟增長空間，而本港在各大世界競爭力排行榜及各類指數仍處領先位置。

「童樂居」虐兒案後，社署成立檢討委員會提出約30項建議，孫說以往巡查較多看院舍環境及院舍報告，日後會更全面觀察兒童情緒、翻查醫療紀錄及閉路電視片段等，故建議由曾在執法機構工作的人員巡查幼兒中心，因他們感知能力更強，可察覺細微地方。

已取鏡騷舞蹈員合約 未釐清自僱否

油麻地母嬰健康院早前有鐵閘塌下壓死女保安，孫說已要求盡快檢查各政府物業類似鐵閘，會視乎事故成因檢討相關指引，將繼續協助家屬跟進賠償問題。至於MIRROR演唱會意外跟進，他說已取得舞蹈員合約，惟暫沒法就舞蹈員屬自僱抑或受僱給予確實答案，勞工處閱畢資料後會提出意見。