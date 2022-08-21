男童涉縱火一案 六旬婦不治 受託照顧被捕童 表姨認疏忽感內疚

起火的3樓單位仍被圍封，木門及鐵閘被移除，門外有大型垃圾桶阻擋，屋內牆壁及天花熏黑，單位堆放大量雜物，一片狼藉。被捕男童與表姨同住同層另一單位，表姨李小姐說，事發當日其兒子與被捕男童在走廊玩耍，暫未知道起火原因和經過等，需待警方錄取口供，協助了解事件真相後，會接觸死者家人。她說事後自己寢食不安，目前僅希望小朋友平安無事，兩表兄弟以往都有在走廊玩耍，自己亦會每隔數分鐘出來看顧小孩。

稱男童患自閉 不信會縱火

李小姐說，男童出生不久後父母離異，「我由細湊到佢大，好乖，將會升讀小六」，其父母亦不時探望。李稱男童有自閉症，智商亦有問題，成長環境不太好，「不相信他會做出縱火行為」。

鄰居王女士憶述，事發時正睡覺，幸女兒嗅到異味，一家隨即逃生。她說常見該兩名男童在走廊玩耍。據了解，當日另一名吸入濃煙不適的女子是另一戶人家的家傭，該戶早前有長者離世，門外點有「長明燭」，不排除男童用此點燃火警單位外的衣物。

留醫一日不治的姓李老婦66歲，其女兒及女婿昨晚返回涉事單位收拾，女婿表示外母與兒子同住，希望警方查出事件真相，還一個公道，暫時不想作太多揣測，「人都走咗，成件事已成定局」。

大狀：須證有明辨是非能力

大律師陸偉雄表示，本港10歲以上者須負上刑事責任，而法律上有「無能力犯罪推斷」（Presumption of doli incapax）原則，即控方在處理14歲以下被告案件時，除了要證明其犯罪行為及意圖，亦要證明被告有明辨是非的能力，例如清楚知道縱火屬犯法及有嚴重後果。

陸偉雄說，如少年涉店舖盜竊等輕微罪行，一般會從輕處理，但若涉誤殺等則仍可能被起訴。另外，其家長或監護人亦可能因未盡看管責任而觸犯疏忽照顧兒童罪行。

事發於上周四下午約2時，樂富邨樂東樓3樓一單位冒出濃煙，消防破門入屋，發現姓李老婦昏迷倒臥廳中，同層單位一名女子吸入濃煙不適。警方同日晚上以涉嫌縱火拘捕11歲男童，初步相信男童曾點燃李婦掛在屋外的衣物。案件由黃大仙警區重案組跟進。