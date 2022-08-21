兒童染新冠半年內 腦炎風險較成人高

該牛津大學研究的患者大多來自美國，另有個案來自馬來西亞、台灣等地。比起其他呼吸道感染疾病，研究人員發現新冠患者在染疫半年內，出現認知障礙、失智症等的機率較高。

此外，研究中約14%患者為18歲以下「兒童」，相比18歲或以上患者，「兒童」染疫半年內出現腦炎的風險較高，惟有情緒障礙的風險稍低。

有兒童現情緒精神、問題

關日華憂影響發育、學習

關日華表示，在其負責跟進且有分析的292宗瑪嘉烈醫院兒童新冠個案中，逾50人至少出現一種新冠長期後遺症（俗稱「長新冠」），其中有兒童出現失眠、情緒低落等。他引研究表示，部分兒童新冠康復者會出現情緒或精神問題，需精神科醫生或心理學家協助，研究未有提到症狀何時消失，憂慮若演變成長期後遺症，將影響兒童及青少年的身體健康、發育和未來學習，呼籲家長盡快帶子女打針。

明報記者

（新冠疫情）