污水人均毒量5個月新高 衛署：已增強檢量

連續3日破6000宗 BA.4/5比例續升

本港昨新增6389宗陽性個案，其中6210宗屬本地個案。BA.4及BA.5佔本地個案比例持續上升，衛生防護中心昨公布，至8月17日，兩種病毒株單日佔本地個案比例逾三成。歐家榮引述外國經驗稱，BA.5傳播力較強，相信未來將成本港主流病毒，令整體個案繼續上升。歐家榮補充，7月尾8月頭疫情上升速度曾放緩，惟近日社區檢測中心陽性比率、污水監測人均病毒量、圍封強檢病毒量等指標均有上升，其中污水監測人均病毒量為3月中以來新高，每公升錄得逾40萬拷貝。他預計單日個案的上升趨勢將持續一段長時間。歐補充，距第五波高峰已3個月，當時染疫者的抗體正隨着時間下跌，憂慮冬天或會爆發另一波，呼籲盡快打針。

被問及會否收緊社交距離措施，歐家榮稱不希望用「一刀切」方式控制疫情，現時將關注院舍及學校等重點場所，另會即時為陽性個案展開追蹤調查，盼以精準措施控疫。歐又表示，近期已增加強檢數量，若有大廈出現比較多個案，希望以此找出個案。

梁子超：首要減上升速度 保醫療系統

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，新冠病毒已滲入社區，形容「現實就係無可能做到清零」，現首要減慢病毒上升速度，確保醫療系統不會崩潰，另將病毒對經濟、民生的影響減到最低。他補充，相比第五波高峰期，個案增長速度仍有一定距離、二次感染比例維持約1%、重症個案佔整體個案比例並不高，反映群體免疫有助減低嚴重個案，評估毋須收緊防疫措施。

醫管局多次重申，若新增個案持續上升，將進一步縮減非急症服務以騰空病牀接收新冠病人，另有實名制更表調動人手。梁子超說，即使病牀增加，醫護人手並無變多，做法只是調配有限人手，亦令其他病人未能得到適切照顧，只能應付短時間衝擊。他認為，本港並不能單靠公立醫院解決個案上升的問題，建議港府妥善分流新冠病人、改善家居隔離支援，盡快向社區高危者提供新冠口服藥。

（新冠疫情）