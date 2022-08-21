三成輸入個案社區驗出 高於政府預期 盧寵茂曾稱酒店足堵八成 衛署料多屬復陽

昨公布的179宗新冠輸入個案中，有60宗在機場發現、57宗在抵港第1至3日在檢疫設施發現、52宗屬「黃碼」者抵港第4至7日陽性個案，其餘10宗為其後發現的個案，即輸入個案中約29.1%屬「黃碼」者在社區檢測陽性。翻查資料，上述比例前日亦突破兩成（見圖）。

被問黃碼者離開檢疫酒店後驗出陽性比例是否超出政府估算，歐家榮補充，52宗個案中，有27人Ct值逾30（病毒量低），估計屬復陽個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，現時每日公布的輸入個案抵港日子有「時差」，如機場陽性個案會在陽性1至2日後公布，其餘個案則相對滯後，而隨暑假踏入尾聲，抵港者陸續減少，機場陽性個案隨之下降，令黃碼者在社區檢測中心陽性比例相對變多，惟估計比例不會有大變動，對本地疫情影響並不大。

丘應樺：展商稱離港「權宜計」 鬆綁會返

商經局長丘應樺昨於港台《星期六問責》說，放寬後來港者有增加，若疫情數字下降，相信有空間再放寬檢疫措施，惟現時疫情反覆，當局需小心考慮，強調有關政策需務實平衡，以科學數據支持。早前展覽業要求放寬容許「黃碼」者進入展覽場地， 丘稱政府已聽到有關聲音，有小組正研究可否調整方案，惟目前新檢疫安排只實行約一周，局方希望有足夠數據作適當決定。丘在商台《政經星期六》補充，本港展覽業仍有優勢，他與展商接觸後得悉其轉到新加坡及中東參展只屬「權宜之計」，本港疫情受控及檢疫措施放寬後將重回香港。

孫玉菡：考慮院舍員工一周兩驗

另外，衛生防護中心前日稱院舍個案增，中心昨再公布多5間院舍呈報新個案，並稱過去7日累計有47間院舍出現個案，涉70名院友及24名員工。勞福局長孫玉菡在有線新聞《有理有得傾》形容，院舍疫情尚算「守得住」，但正考慮將院舍員工的定期核酸檢測由一周一次加至一周兩次，亦會繼續鼓勵院舍長者打針。孫重申當局將嚴陣以待，已預備足夠後備暫託中心，亦會努力為院舍長者建立保護屏障。

明報記者

（新冠疫情）