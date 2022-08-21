故宮館伙童軍總會「文化傳承」 培訓童軍做導賞

有機會看特別展 考察京故宮

初階培訓為一日訓練課程，內容包括到故宮館參觀，認識故宮文化歷史、文物及學習導賞技巧，參加者有機會觀賞為非公眾人士而設的特別展覽。完成培訓需向童軍單位簡報，並鼓勵其他成員參觀，以滿足獎章的考核要求。

盼中國文化「植入式」傳各機構

至於進階培訓則為一系列訓練課程，參加者有機會加入「香港故宮學生文化大使計劃」，成員受訓後可向市民提供導賞，更會到北京故宮實地考察。已受訓成員亦可參加暑期參訪，包括博物館舉行的專題分享會，遊覽故宮主題展覽等。香港故宮博物館將為童軍提供相關培訓及實踐的資源。

香港故宮文化博物館與香港童軍總會昨於館內舉行開展禮，並簽署合作備忘錄，成為長期合作伙伴。香港故宮館長吳志華於開展禮表示，童軍是首個與香港故宮館合作的青少年機構，今年9月亦會開始大規模邀請中小學到館參觀，希望透過與不同青少年機構合作，「將中國及故宮文化植入式地傳到各機構」。童軍總會香港總監劉彥樑希望計劃能培養青少年成員的國民身分認同，推廣中國文化。