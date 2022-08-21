刑期爭論9‧9處理 或影響賢學思政下月判刑

辯方：刑罪例「串謀」多無最低刑

辯方表示，本案控罪以《刑事罪行條例》「串謀罪」及《港區國安法》「煽動他人實施顛覆國家政權罪」起訴。《刑事罪行條例》第159C條列明「串謀罪」罰則，除謀殺罪及管有攻擊性武器罪，其他實質罪行不設最低監禁刑期。

根據國安法第23條，被裁定煽動他人實施顛覆國家政權罪成者，屬「情節嚴重」須判監5至10年；「情節較輕」則監禁5年以下、拘役或管制刑罰。辯方指出，全國人大常委當時沒在這項罪行列明若同被控以「串謀罪」的最低刑罰，故法庭不應將該罪的最低刑罰「移植」於本案，亦不受其最低刑罰掣肘，只需按《刑事罪行條例》判刑。

辯方提待另一案上訴 官不考慮

辯方曾提出等待國安法另一案上訴結果後才求情，該案為藏有胡椒彈氣槍的理大男生呂世瑜，早前於區院承認煽動他人分裂國家罪，減刑後判監3年8個月，惟法官接納國安法限制屬「情節嚴重」者最低刑期為5年，遂改判囚5年。呂世瑜就刑期正向高等法院申請上訴許可，聆訊排期在10月13日。不過，昨日庭上指出若然本案不受國安法最低刑罰約束，則毋須等候呂世瑜案上訴，郭官先於9月9日處理上述刑期法律爭議，表示暫時不用考慮呂世瑜案。

翻查資料，已解散的學生組織「賢學思政」4名成員涉多次擺設街站煽動反抗，同被控上述「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」，4人認罪還押至9月24日求情及判刑，案件判刑或受本案影響。

（港區國安法）