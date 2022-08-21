6光城者認罪 首未成年定國安罪 控串謀煽顛 辯方爭議「串謀」不適用國安最低刑期

1人需時獲解釋修訂案情 押後答辯

4男3女被告依次為阮姓中六男生（現年17歲，下同）、倉務員蔡永傑（20歲）、16歲少女、梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、蔣周姓中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲）。次被告押後答辯，另6人認罪；除了第六被告續准保釋，其餘6人還押候判，法官郭偉健明言以免浪費時間，故索取社會服務令及懲教院所報告。

鼓吹「武裝起義」 街站派單張

控方案情稱，涉案日期為去年1月10日至5月6日，次被告創立政治組織「光城者」，他和首被告是組織發言人，第三被告則是文書，7名被告均為成員。7人於去年1至4月在旺角等多區共11次擺街站及開記者會，煽動公眾顛覆國家政權，發言鼓吹「武裝起義」作為「推翻政府的唯一出路」。其間次被告手持印有組織標誌的旗幟，他亦接受傳媒訪問，第三被告則網上直播。

被告於街站派發的單張寫有「光復我城是我們的任務」，引述已故中共領袖毛澤東稱「革命不是請客吃飯……革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」，談及法國大革命和烏克蘭民主化革命。其間他們批評防疫及國安教育政策，有被告曾遭票控違反限聚令。

警誡稱20成員 獲區議員供物資

組織在Instagram及facebook發帖重申他們是「由一班革命火種所組成」，並呼籲創造革命機會。他們建議為「手足」提供經濟援助，確保抗爭人力和資源，倡議武力升級等。

7人去年被捕，警方於次被告住所搜出長槍型氣槍等5支氣槍、短劍及戰術背心；第三被告手機信息顯示有成員稱要重建「law and order（法律與秩序）」。第七被告在警誡下稱，組織支援被捕抗爭者及主張黃色經濟圈，成員約有20人，並獲區議員提供器材及資助。警方於工廈倉庫檢獲長槍型氣槍連彈夾等5支槍。

首被告認無牌管對講機 爆竊罪存檔

此外，首被告另涉及去年5月5日一宗爆竊案，案情稱他凌晨在將軍澳保良局羅氏基金中學「踩線」，逗留15分鐘後離校被捕；他亦在土瓜灣一單位無牌管有對講機。他昨承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，爆竊罪則存檔法庭。

【案件編號：DCCC 985、801/21】

明報記者

（港區國安法）

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