搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交

涉15案騙98萬 洗錢7300萬

兩名均報稱無業的被告依次為陳佳儀（39歲）和黃嘉偉（41歲），同被控一項串謀欺詐罪及洗黑錢罪。

串謀欺詐罪指稱，兩人於今年3月16日與4月7日期間一同串謀不誠實及虛假地表示提供性服務而意圖欺詐劉卓桁，誘使劉將220,800元存入兩人戶口。洗黑錢罪則指稱，兩人約於去年2月7日知道或相信一筆總共9500元為從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

兩主腦另控藏毒

兩人亦被控各一項「管有適合於及擬用作吸食危險藥物的設備」罪及管有危險藥物罪。首被告涉於今年8月17日在深水埗德貞小學附近管有一個俗稱冰壺的膠樽連玻璃管設備，以及在長沙灣警署以膠袋載有的晶狀固體內含0.6克冰毒。次被告被指在天水圍天恩邨一單位管有4個冰壺設備及4.8克冰毒。

新界北總區重案組總督察武少禧表示，警方以情報主導方式鎖定一詐騙集團，拘捕9男2女，包括一對情侶主腦及兩骨幹成員，並阻止約30名事主繼續受騙。被捕者涉嫌與2020年11月至今年8月的15宗網上情緣及假援交騙案有關，騙款由800元至46萬元，共涉98萬元。集團亦操控40個傀儡戶口，共清洗7300萬元犯罪得益。