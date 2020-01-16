反洗錢拘283人 涉款18億

「筍工」字眼誘賣帳戶

財富情報及調查科總督察黎偉俊稱，警方在7月18日至8月19日展開「雋語」大型反洗黑錢行動，出動1600人搜查235個處所，拘捕200男83女，年齡16至70歲，其中260人為本地人，個別有黑社會背景。他們涉嫌利用850個銀行帳戶、證券帳戶及儲值支付工具，清洗逾18.79億元懷疑犯罪得益，相信資金分別來電騙、網上情緣及投資騙案等，警方另凍結2700萬元資產。

黎偉俊稱，犯罪集團會在網上標明「搵快錢」、「筍工」等字眼，招攬市民借出或賣出帳戶，報酬為數百至數千元不等，集團其後會當面交收帳戶資料，或陪同市民開戶。其中一宗案件中，經網上巡查後，警員喬裝有意出售帳戶，最終以煽惑他人洗黑錢拘捕10人。另有個案是集團要求傀儡帳戶持有人先於酒店逗留一段時間，其間交出電話與外界斷絕通訊，並交出戶口資料予洗黑錢。警方搜查兩酒店房間後拘捕9男3女。

近日台港多人被誘騙至柬埔寨及泰國等地，被問到最近偵破的洗黑錢案資金會否來自東南亞地區，陳昕相信大部分資金來自本地，亦有來自海外，警方會繼續追查其來源及去向。

上半年1.2萬宗詐騙 升四成

陳昕稱，今年上半年約有1.2萬宗詐騙案，較去年同期大幅上升近四成，涉及金額約21億元，而清洗黑錢為詐騙重要一環。今年第二季有287人涉洗黑錢被捕，較第一季升兩倍，反映情况日趨嚴重。財富情報及調查科總督察陳仲欣稱，警方除執法外，亦在反洗黑錢月加強宣傳，提醒「唔租、唔借、唔賣」的觀念，舉辦防罪講座及推出宣傳片和宣傳品。警方重申，洗黑錢為嚴重罪行，最高可判監14年及罰款500萬元。