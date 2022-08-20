港聞

港聞二

旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全

【明報專訊】這次港人懷疑被誘騙的求助個案，涉及泰國和緬甸等港人旅遊熱點。專營東南亞旅遊產品的尚熙之旅，其董事總經理黃志偉表示，有外國旅行代理商查詢事件會否對在泰旅遊的安全有影響，他認為只屬個別案件，故不擔心。泰國政府旅遊局稱泰國政府和有關單位正調查詐騙案件，暫未有收到任何信息。旅遊業議會主席徐王美倫表示，暫時只見到當地求職者受騙，未涉及旅客，而本港前往東南亞的旅行團亦不多，暫時看不到有需要向相關國家發出或調升旅遊警示級別。

旅議會：未騙旅客 未需升旅警

香港國際旅遊展前日起在灣仔會展舉行，近日遭揭發「賣豬仔」等騙案的涉事國家泰國和緬甸亦有參與。與泰國政府旅遊局合作宣傳的尚熙之旅，董事總經理黃志偉稱，昨有外國旅行代理商查詢事件，提及有報道稱其中一個詐騙個案，滯留泰國的男事主被詐騙集團帶往緬甸，質疑在泰旅遊是否安全。

黃志偉認為政府近日加強宣傳，相信港人即使在當地旅遊也會更謹慎。

上月5912港人訪泰

據泰國政府旅遊局數字，上月共有5912港人到訪泰國，較去年同期120人大幅上升，泰旅局昨回覆查詢提醒，在泰旅客如有任何問題可致電1672熱線。局方補充，自上周港府推出「3＋4」檢疫措施後，收到很多香港旅客查詢入境泰國條件，並表示將到當地旅遊。

記者昨曾到緬甸酒店和旅遊局的攤位查詢，職員着記者電郵至緬甸駐港領事館，截稿前未獲回覆。

有旅社盼有指引方便退款

縱橫遊常務董事袁振寧稱，原每日有約10個泰國旅行團或自由行套票查詢，自「賣豬仔」揭發後，相關查詢已「清零」；下月出發的10人以下泰國團，以及未來兩月約20多張泰國機票，則暫未有人申請退團及退款，相信團友仍在觀望。

本港現仍維持數年前對泰國及緬甸的黃色旅警，柬埔寨則沒旅警，袁相信事件已令港人遊東南亞意欲大減，冀港府有更明確指引，如旅警會否提升至紅色，方便旅行社處理未來旅客的退款申請。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，遊客並非如求職者般求財，相信詐騙組織未必會對旅客下手，旅客應較小可能遇上拐騙案，到當地純粹旅遊應仍安全，事件對業界影響不大。他稱泰國一向治安尚可，旅客相關打劫及偷竊等罪案少，同意毋須調升旅警級別。

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