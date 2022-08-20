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保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理

【明報專訊】港人涉被誘騙至東南亞案，保安局昨稱前日傍晚起再接獲6宗求助個案，累計有26宗。副保安局長卓孝業昨稱，大部分案件由事主家人求助，事主與家人保持聯繫，表達人身自由受限，但暫時安全，當局會追查疑犯在本港有否代理人。民建聯立法會議員葛珮帆稱，前日接獲一名事主家屬求助，其20多歲兒子6月初被拐賣禁錮至緬甸邊境，過去兩個月不時接獲兒子求助信息，惟家人起初以為是騙案沒加以理會，直至近日媒體廣泛報道才向警方報案。

多6宗求助 仍12人未脫險

保安局昨晚透露，求助的26宗個案中14人已確認安全，其中10人已回港；據家屬提供資料，其餘12人有8人在緬甸、3人在柬埔寨及1人在泰國，人身自由皆受限。卓孝業昨在港台《千禧年代》說，前日傍晚接獲的3宗求助個案全涉求職騙案。他引述求助者稱，若工作不太理想或想拒絕，便遭毆打或虐待；有個別求助者稱，若工作未達指定要求金額，部分疑犯會要求其家人補足，亦有事主親友曾匯錢到海外，惟未能提供全額，故相關事主仍未回港。

被問有人未訂酒店遭拒登機

稱安排特別檢疫所

對於有報道稱有男事主因未有預約本港檢疫酒店，被拒登機而滯留泰國，其間再被詐騙集團帶往緬甸，卓孝業昨重申必須遵守本港防疫政策，會協助求助港人處理檢疫安排，部分透過局方安排特別的檢疫處所回港，又透露正聯繫相關個案，暫時未收到同類型求助。至於事件是否涉及同一集團，卓稱目前暫不肯定。

卓孝業承認，調查牽涉跨國的罪行有難度，最大困難在確認事主位置；而當局會追查疑犯在本港有否代理人，惟大部分個案疑犯均透過網上軟件或社交媒體與事主聯繫。

每次不同電話 家屬以為電騙

葛珮帆引述前日求助家屬的說法稱，其20多歲兒子6月初透露前往泰國工作，過去兩個月不時透過即時通訊軟件WhatsApp和短訊求助，提及自己在泰國被拐賣禁錮至緬甸邊境，被迫從事電騙和網騙，亦有被虐打；又說在區內遇到其他港人，惟駐場者持有機關槍與電棒，故未敢逃走。由於求助信息每次來自不同海外電話號碼，加上在深夜時分發出，家屬以為是騙案，至近日媒體廣泛報道後發覺事態嚴重，向入境處查證兒子6月初曾離境，懷疑兒子遭禁錮而報案。葛期望局方與外交部駐港特派員公署、當地大使館及國際刑警保持聯繫，盡快營救涉事港人。

檢討旅警 已加求職騙案警示

卓孝業昨又在新城電台《財知大道》稱，離港最長時間的求助個案可追溯至去年9月，事主家屬最近才向局方舉報。他稱入境處有「協助在外香港居民小組」，求助者可透過1868熱線求助；若無電話漫遊服務，只要有數據，仍可透過入境處應用程式撥打網絡電話；即使無網絡電話或信號較弱，可在網上填寫表格，而不清楚具體位置的求助者同樣可拍照透過表格遞交。他又透露，將就旅遊警示檢討，在其他資訊中已加入有關求職騙案警示，惟現時相關案件是有預謀式詐騙，有別於屬外遊的旅警。

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