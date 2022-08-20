陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究

【明報專訊】位於南區的群育學校香港青少年培育會陳南昌紀念學校發生校政紛爭，辦學團體主席、該校校監杜陳瑞蘭向全體員工發緊急通告，指若員工有失實言論，會保留紀律處分或採取法律行動的權利。校長黃麗婷（圖）亦被校監書面警告，指她疏忽管理及專業判斷失當，影響學校運作及校譽。黃麗婷表示難受及震驚，認為應先給予機會回應及設調查委員會，「做所有事情要經過程序，不可以未審先判」。
緊急通告提到，青少年培育會執行委員會及學校法團校董會對有工會指摘非常重視，經評估後須採取果斷措施，向所有員工發出指令，包括若遇到傳媒查詢時，須轉給執行委員會及校董會；學校或院舍的檔案及文件均屬其資產，使用者須確保資產完整及妥善保存，不可擅自攜離等。若員工違反，並損害學校甚至個別校董等利益，將追究相關法律責任及損失。
通告又提及，校監杜陳瑞蘭向校長發出書面警告，形容法團校董會對校長管理能力及專業領導已失去信心，嚴正提醒校長須妥善管理團隊。
被指疏忽管理 校長：不可未審先判
黃麗婷在緊急通告發出前向本報稱，事前法團校董會未有給予機會解釋，只准她事後作書面回應，不符程序。她期望管治團隊依教育局指引及學校行政手冊等執行獎懲。她透露校董會已向7名教職員發電郵，下周一（22日）將簽約，學校仍有3名教師出缺，或影響訓輔工作。
該校教職員前日召開記者會，指控有校董與獨立校董為姊妹，涉違反《教育條例》，而學生宿舍涉嫌不恰當使用政府資助金額。教育局表示會跟進投訴。至於宿舍相關投訴，社署稱正在調查。
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