陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究

緊急通告提到，青少年培育會執行委員會及學校法團校董會對有工會指摘非常重視，經評估後須採取果斷措施，向所有員工發出指令，包括若遇到傳媒查詢時，須轉給執行委員會及校董會；學校或院舍的檔案及文件均屬其資產，使用者須確保資產完整及妥善保存，不可擅自攜離等。若員工違反，並損害學校甚至個別校董等利益，將追究相關法律責任及損失。

通告又提及，校監杜陳瑞蘭向校長發出書面警告，形容法團校董會對校長管理能力及專業領導已失去信心，嚴正提醒校長須妥善管理團隊。

被指疏忽管理 校長：不可未審先判

黃麗婷在緊急通告發出前向本報稱，事前法團校董會未有給予機會解釋，只准她事後作書面回應，不符程序。她期望管治團隊依教育局指引及學校行政手冊等執行獎懲。她透露校董會已向7名教職員發電郵，下周一（22日）將簽約，學校仍有3名教師出缺，或影響訓輔工作。

該校教職員前日召開記者會，指控有校董與獨立校董為姊妹，涉違反《教育條例》，而學生宿舍涉嫌不恰當使用政府資助金額。教育局表示會跟進投訴。至於宿舍相關投訴，社署稱正在調查。