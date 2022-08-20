港聞

港聞一

陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究

【明報專訊】位於南區的群育學校香港青少年培育會陳南昌紀念學校發生校政紛爭，辦學團體主席、該校校監杜陳瑞蘭向全體員工發緊急通告，指若員工有失實言論，會保留紀律處分或採取法律行動的權利。校長黃麗婷（圖）亦被校監書面警告，指她疏忽管理及專業判斷失當，影響學校運作及校譽。黃麗婷表示難受及震驚，認為應先給予機會回應及設調查委員會，「做所有事情要經過程序，不可以未審先判」。

緊急通告提到，青少年培育會執行委員會及學校法團校董會對有工會指摘非常重視，經評估後須採取果斷措施，向所有員工發出指令，包括若遇到傳媒查詢時，須轉給執行委員會及校董會；學校或院舍的檔案及文件均屬其資產，使用者須確保資產完整及妥善保存，不可擅自攜離等。若員工違反，並損害學校甚至個別校董等利益，將追究相關法律責任及損失。

通告又提及，校監杜陳瑞蘭向校長發出書面警告，形容法團校董會對校長管理能力及專業領導已失去信心，嚴正提醒校長須妥善管理團隊。

被指疏忽管理 校長：不可未審先判

黃麗婷在緊急通告發出前向本報稱，事前法團校董會未有給予機會解釋，只准她事後作書面回應，不符程序。她期望管治團隊依教育局指引及學校行政手冊等執行獎懲。她透露校董會已向7名教職員發電郵，下周一（22日）將簽約，學校仍有3名教師出缺，或影響訓輔工作。

該校教職員前日召開記者會，指控有校董與獨立校董為姊妹，涉違反《教育條例》，而學生宿舍涉嫌不恰當使用政府資助金額。教育局表示會跟進投訴。至於宿舍相關投訴，社署稱正在調查。

相關字詞﹕教育界 教育局 香港青少年培育會陳南昌紀念學校

上 / 下一篇新聞

隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受
隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受
7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離
7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離
經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下
經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下
涉Ig鼓吹「播毒」 尼泊爾裔學生控煽惑
涉Ig鼓吹「播毒」 尼泊爾裔學生控煽惑
三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約
三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約
女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法
女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法
枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶
枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶
出貓女警辭職 手續未完紀律調查仍續
出貓女警辭職 手續未完紀律調查仍續
躁鬱文員政總非禮脫罪 官判毋須入院
躁鬱文員政總非禮脫罪 官判毋須入院
保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理
保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理
旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全
旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全
反洗錢拘283人 涉款18億
反洗錢拘283人 涉款18億
追租當掃毒兩人跳樓遁 驚動街坊報警揭毒工場
追租當掃毒兩人跳樓遁 驚動街坊報警揭毒工場
搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交
搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交
民研調查：19%擬移民兩年低
民研調查：19%擬移民兩年低
古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍
古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍
科學館歷史館擬增建3幢大樓
科學館歷史館擬增建3幢大樓
港大深圳醫院提出接收換關節港人
港大深圳醫院提出接收換關節港人
尖沙嘴暴動案分拆 另案量刑較低 官：不受另案判刑約束 8人暴動囚40至52月
尖沙嘴暴動案分拆 另案量刑較低 官：不受另案判刑約束 8人暴動囚40至52月
消防非法集結罪脫 律政司訟費上訴得直
消防非法集結罪脫 律政司訟費上訴得直
4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結
4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結
聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物
聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物
調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊
調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊
3年前九巴削頂6死車禍 再有家屬入稟索償
3年前九巴削頂6死車禍 再有家屬入稟索償
電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手
電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手
善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患
善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患
涉刑恐同事販管主任保釋 仍與事主同場上班
涉刑恐同事販管主任保釋 仍與事主同場上班
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】董建華簽名現立會賀回歸首日封 梁君彥無提係咪親身簽
【Emily】董建華簽名現立會賀回歸首日封 梁君彥無提係咪親身簽
【Emily】初選案楊雪盈教陶瓷 「好好活下去」
【Emily】初選案楊雪盈教陶瓷 「好好活下去」
【Emily】葉劉去社協攝影展 基層妹妹送自製花
【Emily】葉劉去社協攝影展 基層妹妹送自製花
【Emily】廉政專員胡英明：自問「滿月」表現及格
【Emily】廉政專員胡英明：自問「滿月」表現及格