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經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下

【明報專訊】6個月大至3歲幼童本月初起可到指定地點接種科興疫苗。為提升兒童接種率，經民聯建議研究擴大「疫苗通行證」至12歲以下兒童，提升家長安排子女接種的誘因；另建議政府容許公務員於上班時間帶3歲以下子女接種疫苗。政府昨日公布，下周一（22日）起政府僱員可享最多半天「幼童陪針假」。

政府僱員可享半天幼童陪針假

政府公布，下周一起政府僱員可享最多半天「幼童陪針假」，以陪同3歲以下子女或受其監護的3歲以下幼童接種疫苗，曾取假者則可申請補假，受惠者包括公務員、非公務員合約僱員、退休後服務合約僱員。

經民聯主席盧偉國表示，現時已接種科興疫苗的6個月大至3歲幼童僅5000多人，已打3針的80歲或以上長者亦只有約四成，認為接種率不理想，故提出十大建議冀提升長幼接種率，包括研究擴大疫苗通行證至12歲以下兒童。

經民聯衛生健康事務委員會召集人龐朝輝表示，擴大疫苗通行證後，家長可將子女的針卡加入自己的手機內，以解決幼童沒手機的問題。經民聯同時提出若小學或幼稚園內有九成學生完成接種兩劑疫苗，其教職員亦符合疫苗通行證要求的話，教育局應容許該校恢復全日面授課堂，為學校和家長提供更清晰目標。

經民聯其他建議包括蒐羅針對幼童等不同人的合適疫苗；設定指定醫院部門或櫃枱和24小時諮詢熱線，提供接種跟進服務；籌組更多到校「外展接種隊」；組織「疫苗醫療義工隊」；加強流動接種服務；加強宣傳及與商界合作推出疫苗接種計劃。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》提醒，家長等候兒童版復必泰時應加強防疫意識，不應帶未接種疫苗的子女到室外除口罩地方。

（新冠疫情）

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