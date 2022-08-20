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7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離

【明報專訊】今年初第五波新冠疫情高峰期，院舍曾現大爆發，最終約5000名院友病逝。近日本地個案持續增加，院舍疫情同升溫，至周三（17日）的過去7天共45間院舍現個案。衛生防護中心昨日公布，青衣青和居護老院3天內錄17宗個案，涉12名院友和5名員工，其餘100名院友須撤離，是3日內第二間要撤離的院舍。青和居最先發病的是一名快速測試陽性的員工，相信病毒由員工從社區帶入院舍。現時院舍員工除每日快測，亦須每周接受核酸檢測，有安老業界認為做法有一定把關功能，亦可加密至每周兩檢。

病毒料由員工從社區帶入

青和居護老院共有112名院友和63名員工，其中一名護理員周三（17日）快測陽性及現病徵，翌日再多一名護理員和8名院友快測陽性，其餘院友陸續撤離，搬至亞博館檢疫中心，至昨早再多4名院友和3名員工證染疫。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，該院舍只有一層，沒有獨立房間，院友可自由走動，亦會脫下口罩，員工則有做足防護措施。他說，該院舍第三針接種率為60.7%，其中8名染疫院友曾打至少兩劑疫苗；12名染疫院友中10人無病徵，兩人屬輕症。

過去3日有兩間院舍現爆發，歐家榮引數據稱，8月11日至17日共有45間院舍錄個案，涉73名院友和21名員工，而此前7天、即8月4日至10日則有40間院舍有個案，較再之前6星期每周22至30間明顯增加。他稱院舍員工在社區感染風險漸增，提醒員工上班前必須快測和定期做核酸檢測，若現輕微病徵亦應做核酸檢測，在有陰性結果前勿上班。

日快測周核酸 業界：達把關功能

安老服務協會主席陳志育認為，政府現要求員工每日快測和每周一次核酸檢測，已達一定把關功能，若疫情持續，「加密到一周兩次都有可能做到」。醫管局總行政經理劉家獻稱，得悉仍有院友未曾打針，強調未打針長者病死率較打3針高逾60倍，呼籲院友盡快打針。

據社署早前數字，至8月16日院舍首兩劑接種率分別為94%和90%，逾4800名院友未接種第一針。勞福局上月底曾表示，冀於9月底前將院舍第三針接種率推高至五成。社署昨回覆稱，至8月18日院舍第三針接種率為54%，會繼續「應打盡打」，並會為合適院友接種第四針。陳志育形容第三針進度「超標完成」，相信與外展隊定期到訪院舍有關。

（新冠疫情）

相關字詞﹕陳志育 新冠疫苗 殘疾院舍 安老院舍 新冠疫情 院舍

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