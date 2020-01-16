隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受

竹篙灣八成滿 啟德隔離設施啟用

另外，保安局表示目前竹篙灣社區隔離設施有逾6500人入住，入住率近八成，為配合抗疫需要，港府決定昨日啟用啟德社區隔離設施，共提供逾2700個單位。截至昨午6時，啟德社區隔離設施已接收約60名輕症或無病徵新冠患者。

本港昨新增6445宗新冠陽性個案，其中6260宗屬本地個案，為自3月19日以來新高。另外，新冠病毒變異株亞型Omicron BA.4及BA.5在本地持續蔓延，衛生防護中心公布至8月16日，兩種病毒株單日佔本地個案比例達29.3%，估計比例攀升將令本港陽性個案數目持續上升。醫管局表示，因應單日新增個案、住院人數持續上升，加上更具傳播力的BA.5佔本地個案比例持續上升，憂疫情若進一步惡化，將對公立醫院服務及病人構成更大影響，故下周會重開亞博館新冠治療中心，屆時將重啟亞博館第8及10號館，預計提供200張病牀。

本地個案6260宗 近5月新高

醫管局現提供約1200張一線隔離病牀、最多可提供約600張二線隔離病牀；而現時留醫的新冠患者中，有512人留醫一線隔離病房，146人在二線隔離病房，即新冠患者一線隔離病牀使用率約43%。

醫管局總行政經理劉家獻說，另有其他傳染病患者須入住隔離病房，若將此計算在內，一線隔離病牀使用率已達六成至七成。因相關病牀須流轉、清潔，用量「無可能去到百分百」，比率若達六成至八成已「差不多滿」，故現時病牀使用率已達「比較緊張嘅階段」，故決定重啟亞博館新冠治療中心。

劉家獻說，局方可在短時間內抽調人手、病牀，估計重啟兩個展館需約100名醫護、專職人員等，重申醫管局會視乎需要彈性調節服務。被問及首階段會有什麼新冠病人入住中心，劉稱無硬性規定，惟現時住院病人中約八成屬長者，估計相關人士將轉往亞博館治療。

翻查資料，在第五波疫情上升期，本港於2月17日首次單日新增逾6000宗個案，當時有2866名患者在醫管局設施接受治療。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相比2月和3月，目前本港疫苗接種率有所上升，加上根據推算，本港至少六成至七成市民曾在第五波染疫，相信「混合免疫」令近日個案有較多輕症，重症人數較少，留醫人數亦因此較當時少。

許樹昌補充，相比第五波高峰期，現時要聞氧氣、入住深切治療部的重症病人較少，即使近日染疫人數上升為醫療系統人手帶來壓力，亦不會如當時緊張，而本港有大量社區隔離設施，現時最重要是重開亞博館及相關設施，讓輕症病人能入住隔離，將重症患者收入醫院，另應繼續推高長幼接種率，相信醫療系統在此情况下能承受近日疫情走勢。

明報記者

（新冠疫情）

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