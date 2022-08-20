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2022年8月20日星期六
港聞二
隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受
7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離
經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下
涉Ig鼓吹「播毒」 尼泊爾裔學生控煽惑
陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究
三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約
女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法
枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶
出貓女警辭職 手續未完紀律調查仍續
躁鬱文員政總非禮脫罪 官判毋須入院
保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理
旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全
反洗錢拘283人 涉款18億
追租當掃毒兩人跳樓遁 驚動街坊報警揭毒工場
搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交
民研調查：19%擬移民兩年低
古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍
科學館歷史館擬增建3幢大樓
港大深圳醫院提出接收換關節港人
尖沙嘴暴動案分拆 另案量刑較低 官：不受另案判刑約束 8人暴動囚40至52月
消防非法集結罪脫 律政司訟費上訴得直
4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結
聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物
調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊
3年前九巴削頂6死車禍 再有家屬入稟索償
電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手
善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患
涉刑恐同事販管主任保釋 仍與事主同場上班
尊子漫畫
【Emily】董建華簽名現立會賀回歸首日封 梁君彥無提係咪親身簽
【Emily】初選案楊雪盈教陶瓷 「好好活下去」
【Emily】葉劉去社協攝影展 基層妹妹送自製花
【Emily】廉政專員胡英明：自問「滿月」表現及格
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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