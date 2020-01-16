善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患

善導會引述警方數字，稱60歲以上長者違法佔總犯罪人數比例由2003年的4%增至2020年的12%。善導會2020年7月至今年3月，共接觸148宗深入跟進的違法長者個案，案件有45.8%為盜竊，其次傷人相關案件有30.6%，其他案件為23.6%。75%被捕長者無接受社會服務支援，有31宗個案接受善導會評估，發現21人有精神病患或認知障礙，近65%個案有抑鬱傾向，感生活無意義及有絕望傾向。

王禮賢表示，部分長者有「生不入官門」的概念，犯案後對司法程序不熟悉，同時缺乏支援；又為被捕一事難以啟齒求助，31宗評估個案中67.7%有社交孤立的風險，逾六成則稱沒朋友可求助。王表示，有長者認為看不見前路，擔心入獄，造成情緒困擾，如長者本身有精神病患，候審過程更煎熬。

籲警方轉介 評估長者需要

王認為，除了人口老化，精神健康也可能導致長者犯罪比例升。善導會冀耆望計劃恆常化，建議警方等不同持份者建立協作機制轉介個案，以及建議社工和前線警員使用由耆望計劃設計的「長者特殊需要清單」，評估被捕長者有否支援需要。