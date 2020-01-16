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善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患

【明報專訊】香港善導會2020年7月起開展兩年「耆望計劃」支援被捕長者，截至今年3月共接觸315個案，並深入跟進當中148宗，案件以盜竊為主。善導會邀請其中31名長者接受評估，發現21人有精神病患或認知障礙，善導會預防犯罪及健康教育服務高級經理王禮賢表示，精神健康及認知障礙或導致長者犯案，例如有長者在超市拿了商品忘記付款而涉盜竊，同時長者求助渠道少，候審過程對其造成沉重心理影響。

善導會引述警方數字，稱60歲以上長者違法佔總犯罪人數比例由2003年的4%增至2020年的12%。善導會2020年7月至今年3月，共接觸148宗深入跟進的違法長者個案，案件有45.8%為盜竊，其次傷人相關案件有30.6%，其他案件為23.6%。75%被捕長者無接受社會服務支援，有31宗個案接受善導會評估，發現21人有精神病患或認知障礙，近65%個案有抑鬱傾向，感生活無意義及有絕望傾向。

王禮賢表示，部分長者有「生不入官門」的概念，犯案後對司法程序不熟悉，同時缺乏支援；又為被捕一事難以啟齒求助，31宗評估個案中67.7%有社交孤立的風險，逾六成則稱沒朋友可求助。王表示，有長者認為看不見前路，擔心入獄，造成情緒困擾，如長者本身有精神病患，候審過程更煎熬。

籲警方轉介 評估長者需要

王認為，除了人口老化，精神健康也可能導致長者犯罪比例升。善導會冀耆望計劃恆常化，建議警方等不同持份者建立協作機制轉介個案，以及建議社工和前線警員使用由耆望計劃設計的「長者特殊需要清單」，評估被捕長者有否支援需要。

相關字詞﹕被捕長者 被捕 善導會

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