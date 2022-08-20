電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手

電腦節昨早10時開鑼，不少人選購手提電腦、機械鍵盤、滑鼠及顯示屏等產品。場內設賽車遊戲、VR射擊遊戲及電競專區，吸引市民排隊玩遊戲。至中午陸續有更多市民進場，下午人流亦較上午增加。代理飛利浦、台電等品牌電子產品的鵬勃電子，負責人吳國輝稱，有見最近數月市道較為淡靜，至月初派發消費券時才見港人消費，遂推出更多優惠，如999元可購得一部平板電腦，盼薄利多銷。吳稱截至下午3時，人流不斷增加，「同事做到無停手」，生意額和人流與去年同一時段相比均增加兩至三成，認為銷售策略起作用。

市民儲起消費券

1.5萬購手提電腦

市民侯先生昨早以1.5萬元購入一部手提電腦，他表示半年前該品牌推出最新電腦硬件時已打算入手，因此儲起消費券留待電腦節使用，昨一次過用完7000元消費券。他認為，政府若可加快派發一萬元消費券更好，不過自言「忍到手」，消費券仍可助他購買較貴價的產品。

不過，場內部分產品疑與電子產品無關。有參展商租用攤位設小型市集、擺放夾公仔機等；亦有攤檔以大部分位置賣口罩。救世口罩職員陳先生表示，公司有推出空氣消毒淨化機等電子產品，但公眾對品牌認識僅以口罩為主，因此同時賣口罩。

馬經app「逢賭必贏」招徠

主辦單位：難預知展商佈置

提供賽馬資訊的應用程式「堅仔賽馬APP」昨早曾插起「逢賭必贏」旗幟，不久後移除。職員稱應用程式與電腦通訊相關，適合參加電腦展，公司向馬會購入大數據分析，應用程式有如「電子馬經」，不認為內容鼓勵賭博。

香港電腦商會回覆查詢時表示，參展商須售賣電子產品才可參展；至於有攤檔一度設「逢賭必贏」旗幟，商會稱未能預知參展商會如何佈置攤位，亦相信參展商僅為鼓勵市民下載應用程式使用，非鼓勵賭博。