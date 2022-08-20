調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊

訪58受害人 六成半大學學歷

研究團隊訪問58個曾經歷親密伴侶暴力的男性，逾六成半教育程度達大學或以上，逾五成半個人收入為3萬元或以上。48.3%受訪者同時受精神和身體傷害，29.3%受精神傷害，17.2%則同時受精神、身體傷害及被迫進行性行為。調查亦顯示，62.1%受訪者表示伴侶或前伴侶曾以子女要脅，超過一半指伴侶或前伴侶同時對子女作出精神或身體傷害。

受虐者會否求助有不同考慮，調查發現18.9%受訪者受虐至少4年或以上，最多長達10年或以上，才向專業人士求助；63.8%受訪者面對伴侶或前伴侶時會害怕。

有人被禁離家覆診

有人遭伴侶扮跳樓要脅

機構深入訪問20名曾處於暴力關係的男性，受虐年期最長26年，最短半年，職業包括消防員、教師、紀律部隊或金融從業員等。有受訪男性表示，被前伴侶每日鬧、打和咬，又曾開窗扮跳樓以索取金錢。亦有男性被禁離開家門，不准到醫院覆診，最終需報警處理，另有受訪者表示在街上被伴侶「連續幾巴車埋嚟」。

逾半人忍讓逃避

「橫掂畀人鬧 打埋無所謂」

接受深入訪問的男性中，逾半選擇忍讓或逃避，「橫掂都畀人鬧，打埋都無所謂啦」。有受訪者放工後盡量推遲回家，減少與伴侶相處時間。有受訪者表示，沒有向父母求助，因不想長輩擔心。

研究團隊指出，受「男士較強」的固有社會觀念影響，男士受虐後或因面子問題而羞於求助，建議應在公眾教育及大眾傳媒層面，積極改變性別定型觀念。