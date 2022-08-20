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聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物

【明報專訊】第55屆聯校科學展覽昨揭幕，22間中學躋身決賽參展。今屆聯校展主題為「活力」，有學生從相片隨時日褪色，想到研發納米防紫外光噴霧冀保護文物免受風雨侵蝕。

今屆比賽接獲26間中學的作品計劃書，評審團選出其中22間學校晉身決賽，獲選者須於第二階段中動手製作作品，並於是次展覽中展出。大會昨首先頒發「最佳計劃書設計大獎」，冠、亞、季軍分別由聖若瑟書院、聖公會莫壽增會督中學和香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）奪得。

透明納米粒子保護層

能抵風吹雨打

聖若瑟書院隊伍作品為「NAntiVio」（納米氧化鋅防紫外光文物保護噴霧），概念源於隊員趙同學的一張褪色相片，隊伍想到室外文物亦會因陽光照射而受損，故研發透明又能阻擋紫外光的NAntiVio。4名隊員自去年11月起構思，並於今年4月嘗試製作，調配五六瓶不同比例的溶液，終選用現時的製成品。

趙同學表示NAntiVio採用納米粒子技術，微小粒子能黏附物件坑紋，形成保護層阻擋紫外光，故能抵受風吹雨打，不易脫落。隊伍期望噴霧能應用室外文物上，例如柏林圍牆，既不影響觀賞體驗，又能保留牆上畫作的光彩。

另一團隊研排隊管理系統

一團隊研淨化空氣單車

為節省超市顧客的付款輪候時間，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）同學研發排隊管理系統「排隊的狸狌」。掃描程式二維碼後，顧客輸入貨物數量和付款方式，系統便會建議出最佳隊伍。程式採用了人工智能的深度學習技術，經過數千次模擬後，系統能提出更準確的方案。隊員朱同學表示作品難度在於不斷更改程式設定，約花了一至兩個月。他說此項技術不止可用於超市排隊，舉例稱輪候分配疫苗亦可使用。計劃書設計亞軍為聖公會莫壽增會督中學，作品為可淨化空氣的單車「純‧淨‧循環」。

是次展覽公眾可免費參觀，為期7日，並設16場「熱縮膠吊飾」工作坊。8月25日閉幕時將頒發全場總冠軍及最受歡迎大獎等獎項。

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