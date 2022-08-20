4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結

【明報專訊】去年1月11日中大開課日，約10名穿黑衣者在大學站外呼籲學生入校園時不必出示學生證，其後推跌鐵欄及向保安員撒生粉。4名中大生包括中大學生會前會長區倬僖被捕，被控一項參與非法集結罪，其中21歲中大生昨於沙田裁判法院認罪。署理主任裁判官張志偉稱案情嚴重，雖然案發歷時僅1分鐘，但有保安員受傷及影響其他訪客，下令被告還押至9月2日判刑，以待索取勞教中心報告；其餘3人不認罪，押後至9月22日審前覆核，另獲准撤銷宵禁令。
首被告還押候判
3被告不認罪下月再訊
被告依次為曹德熙（22歲）、區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）、梁顥維（26歲）。
首被告曹德熙認罪，控方案情指出，中大自2019年11月管制出入，檢查訪客學生證或職員證。案發當日下午12時許，10名戴口罩穿黑衣的人包括首被告，衝進站內叫喊，呼籲訪客不用出示證件，「直入就得」，並推倒屏障，撒生粉和擲雞蛋，歷時約1分鐘。一名男子一直站在旁把風，並用手機拍攝過程，隨後眾人逃去。
生粉入眼 保安驗傷雙眼通紅
在場一名保安被生粉撒中頭和身體，眼感痛楚，驗傷發現雙眼通紅，有輕微點狀上皮糜爛症狀。另外兩名保安追截穿黑衣者並制服首被告，他向保安稱行動為抗議校方剝奪中大生返校權利。保安將他交予警方拘捕，其後在錄影會面中承認，案發時想在中大抗議，並正等待其他人指示推跌屏障，沒有撒粉。
求情稱擬留學 盼不影響學業
辯方求情指出，被告親撰求情信向保安致歉。辯方亦透露他計劃明年畢業後到海外進修，冀將來成為記者，希望刑期不會影響學業；案發時，被告擔任次要角色，等待他人指示，僅逗留約20秒，參與程度低。