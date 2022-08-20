消防非法集結罪脫 律政司訟費上訴得直

律政司指自招嫌疑不應獲訟費

被告陳瑞文（50歲）被控非法集結及蒙面共兩罪，原審法官葉佐文裁定兩罪不成立。律政司一方在庭上表示，被告身處非法集結現場，自招嫌疑，不應獲頒訟費。被告一方則表示，原審法官接納被告打算過馬路時被捕，如果任何人身處旺角都有嫌疑，或擴闊控罪範圍。

上訴庭表示，訟費令與被告心態無關，最重要是被告行為招致的效果。上訴庭質疑，旺角道路四通八達，示威期間「兵荒馬亂」，被告沒有避開堵路人潮，反而向前行兩個街口，屬自招嫌疑。上訴庭提及，被告供稱戴口罩以免吸入催淚煙，但衝突核心較易聞到濃烈的催淚煙味，「你愈行得遠，咪愈唔使帶口罩」。

律政司書面陳辭稱，被告案發時為消防員，並非普通無知的人，做任何決定都應該考慮公職身分。上訴庭認為說法較牽強，除非有證據顯示紀律部隊人員收到指示，須迴避某類型場合，否則不應該以公職身分劃界。律政司聽畢表示，不再堅持有關上訴理據。

官禁穿印「旁觀有罪」衣服者旁聽

上訴庭宣判後，法官彭偉昌問及一名旁聽者的上衣寫有「旁觀有罪」，是否有特別意思，該人回應為歌曲名稱。法官強調，法庭並非政治宣傳的平台，並吩咐保安日後須禁止穿上寫有「旁觀有罪」衣物的人旁聽。

資料顯示，《旁觀有罪》為歌手陳蕾2021年1月發布的歌曲，陳蕾曾稱創作靈感來自韓國「N號房」事件。粉絲後援會近期舉辦慈善義賣，出售印有「旁觀有罪」4字的黑色T恤，與涉事旁聽者的衣服款式相同。

【案件編號：CACC146/21】

（反修例風暴）