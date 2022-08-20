港聞

港聞二

消防非法集結罪脫 律政司訟費上訴得直

【明報專訊】2019年11月「和你Shop」示威，一名消防員在旺角被捕，受審後裁定非法集結等罪不成立，兼獲批訟費。律政司就訟費命令上訴，上訴庭昨裁定律政司上訴得直，撤銷原有訟費令。聆訊期間有人身穿寫上「旁觀有罪」的黑色上衣旁聽。法官彭偉昌表明，黑衣上的4字帶有政治含意，「可能對某類型檢控作出諷刺」，法庭以後不會容許身穿同一款衣物的人旁聽。

律政司指自招嫌疑不應獲訟費

被告陳瑞文（50歲）被控非法集結及蒙面共兩罪，原審法官葉佐文裁定兩罪不成立。律政司一方在庭上表示，被告身處非法集結現場，自招嫌疑，不應獲頒訟費。被告一方則表示，原審法官接納被告打算過馬路時被捕，如果任何人身處旺角都有嫌疑，或擴闊控罪範圍。

上訴庭表示，訟費令與被告心態無關，最重要是被告行為招致的效果。上訴庭質疑，旺角道路四通八達，示威期間「兵荒馬亂」，被告沒有避開堵路人潮，反而向前行兩個街口，屬自招嫌疑。上訴庭提及，被告供稱戴口罩以免吸入催淚煙，但衝突核心較易聞到濃烈的催淚煙味，「你愈行得遠，咪愈唔使帶口罩」。

律政司書面陳辭稱，被告案發時為消防員，並非普通無知的人，做任何決定都應該考慮公職身分。上訴庭認為說法較牽強，除非有證據顯示紀律部隊人員收到指示，須迴避某類型場合，否則不應該以公職身分劃界。律政司聽畢表示，不再堅持有關上訴理據。

官禁穿印「旁觀有罪」衣服者旁聽

上訴庭宣判後，法官彭偉昌問及一名旁聽者的上衣寫有「旁觀有罪」，是否有特別意思，該人回應為歌曲名稱。法官強調，法庭並非政治宣傳的平台，並吩咐保安日後須禁止穿上寫有「旁觀有罪」衣物的人旁聽。

資料顯示，《旁觀有罪》為歌手陳蕾2021年1月發布的歌曲，陳蕾曾稱創作靈感來自韓國「N號房」事件。粉絲後援會近期舉辦慈善義賣，出售印有「旁觀有罪」4字的黑色T恤，與涉事旁聽者的衣服款式相同。

【案件編號：CACC146/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕陳蕾 上訴 訟費命令 罪名不成立 消防員 禁蒙面法 非法集結罪 和你Shop 反修例事件

上 / 下一篇新聞

隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受
隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受
7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離
7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離
經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下
經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下
涉Ig鼓吹「播毒」 尼泊爾裔學生控煽惑
涉Ig鼓吹「播毒」 尼泊爾裔學生控煽惑
陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究
陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究
三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約
三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約
女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法
女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法
枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶
枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶
出貓女警辭職 手續未完紀律調查仍續
出貓女警辭職 手續未完紀律調查仍續
躁鬱文員政總非禮脫罪 官判毋須入院
躁鬱文員政總非禮脫罪 官判毋須入院
保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理
保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理
旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全
旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全
反洗錢拘283人 涉款18億
反洗錢拘283人 涉款18億
追租當掃毒兩人跳樓遁 驚動街坊報警揭毒工場
追租當掃毒兩人跳樓遁 驚動街坊報警揭毒工場
搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交
搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交
民研調查：19%擬移民兩年低
民研調查：19%擬移民兩年低
古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍
古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍
科學館歷史館擬增建3幢大樓
科學館歷史館擬增建3幢大樓
港大深圳醫院提出接收換關節港人
港大深圳醫院提出接收換關節港人
尖沙嘴暴動案分拆 另案量刑較低 官：不受另案判刑約束 8人暴動囚40至52月
尖沙嘴暴動案分拆 另案量刑較低 官：不受另案判刑約束 8人暴動囚40至52月
4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結
4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結
聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物
聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物
調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊
調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊
3年前九巴削頂6死車禍 再有家屬入稟索償
3年前九巴削頂6死車禍 再有家屬入稟索償
電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手
電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手
善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患
善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患
涉刑恐同事販管主任保釋 仍與事主同場上班
涉刑恐同事販管主任保釋 仍與事主同場上班
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】董建華簽名現立會賀回歸首日封 梁君彥無提係咪親身簽
【Emily】董建華簽名現立會賀回歸首日封 梁君彥無提係咪親身簽
【Emily】初選案楊雪盈教陶瓷 「好好活下去」
【Emily】初選案楊雪盈教陶瓷 「好好活下去」
【Emily】葉劉去社協攝影展 基層妹妹送自製花
【Emily】葉劉去社協攝影展 基層妹妹送自製花
【Emily】廉政專員胡英明：自問「滿月」表現及格
【Emily】廉政專員胡英明：自問「滿月」表現及格