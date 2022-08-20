尖沙嘴暴動案分拆 另案量刑較低 官：不受另案判刑約束 8人暴動囚40至52月

被告依次為李穎淇（現30歲，下同）、17歲男學生、廖偉明（28歲）、莊嘉灝（27歲）、聶嘉寶（27歲）、黃千溥（24歲）、羅後成（21歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（25歲），同被控在柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動，首被告李穎淇和第六被告聶家寶早前認罪，其餘7人不認罪。同案被告社工蕭呈希經審訊後脫罪，另一被告羅樂文缺席審訊。

官指部分被告未用暴力

不能忽視蒙面放膽參與

法官王詩麗指出，雖然部分被告沒使用暴力，但不能忽視他們穿黑衣，戴裝備口罩等以免受傷和遭認出身分，是「更放膽、放肆」參與暴動，且他們帶備衣物更換以逃避刑責，屬有備而來，聚眾滋事。辯方早前呈上同日涉9人的暴動案，法官游德康以監禁45個月為量刑起點，王官認為該案判刑對她沒有約束力。

王官續稱，當時逾千名示威者於下午6時許暴動近兩小時，在栢麗大道橫放高台堵路，有人擲硬物及反投催淚彈衝擊警方，是目無法紀、挑戰警方及法治。警員Y遭示威者的汽油彈擊傷，致雙腿5.5％二級燒傷，事件對公眾構成危險，無傷及他人屬僥倖。

17歲男被告被判入教導所

第六被告聶家寶身處示威者最前方，與他們推倒高台，阻礙警方推進；首被告李穎淇用水撲熄催淚彈。王官認為兩人積極對抗，以監禁56個月為量刑起點，就他們認罪減刑，李另因熱心公益減刑兩個月，聶和李各判監42及40個月。

王官提及第八被告潘冠雄患地中海貧血症，但不接納被告以家境及病患求情，又相信懲教會配合治療。攜有9個催淚彈殼的第九被告羅漢銘就暴動及無牌管有彈藥兩罪，判囚52個月，其餘5名成年被告判囚50個月；17歲男生被判入教導所。

仍有一分拆案未審結

當晚尖沙嘴暴動分3案，游官審理10人案，9人罪成，判囚3年6個月至3年9個月，餘下涉8人案件尚未審結。

【案件編號：DCCC 337及336/20（已合併）】

明報記者

（反修例風暴）