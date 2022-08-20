港聞

港聞二

尖沙嘴暴動案分拆 另案量刑較低 官：不受另案判刑約束 8人暴動囚40至52月

【明報專訊】2019年8月11日尖沙嘴警署外，一名女子被射傷右眼，29人被控暴動並分為3案，涉11人案中有兩人認罪，7人受審後裁定罪成，9人昨日在區院判刑。法官王詩麗斥被告蒙面「更放膽、放肆」參與暴動，挑戰警方和法治。分拆案件的另一法官以監禁3年9個月為量刑起點，王官稱對她沒約束力，判8人監禁3年4個月至4年4個月，案發時14歲男生則被判入教導所。

被告依次為李穎淇（現30歲，下同）、17歲男學生、廖偉明（28歲）、莊嘉灝（27歲）、聶嘉寶（27歲）、黃千溥（24歲）、羅後成（21歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（25歲），同被控在柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動，首被告李穎淇和第六被告聶家寶早前認罪，其餘7人不認罪。同案被告社工蕭呈希經審訊後脫罪，另一被告羅樂文缺席審訊。

官指部分被告未用暴力

不能忽視蒙面放膽參與

法官王詩麗指出，雖然部分被告沒使用暴力，但不能忽視他們穿黑衣，戴裝備口罩等以免受傷和遭認出身分，是「更放膽、放肆」參與暴動，且他們帶備衣物更換以逃避刑責，屬有備而來，聚眾滋事。辯方早前呈上同日涉9人的暴動案，法官游德康以監禁45個月為量刑起點，王官認為該案判刑對她沒有約束力。

王官續稱，當時逾千名示威者於下午6時許暴動近兩小時，在栢麗大道橫放高台堵路，有人擲硬物及反投催淚彈衝擊警方，是目無法紀、挑戰警方及法治。警員Y遭示威者的汽油彈擊傷，致雙腿5.5％二級燒傷，事件對公眾構成危險，無傷及他人屬僥倖。

17歲男被告被判入教導所

第六被告聶家寶身處示威者最前方，與他們推倒高台，阻礙警方推進；首被告李穎淇用水撲熄催淚彈。王官認為兩人積極對抗，以監禁56個月為量刑起點，就他們認罪減刑，李另因熱心公益減刑兩個月，聶和李各判監42及40個月。

王官提及第八被告潘冠雄患地中海貧血症，但不接納被告以家境及病患求情，又相信懲教會配合治療。攜有9個催淚彈殼的第九被告羅漢銘就暴動及無牌管有彈藥兩罪，判囚52個月，其餘5名成年被告判囚50個月；17歲男生被判入教導所。

仍有一分拆案未審結

當晚尖沙嘴暴動分3案，游官審理10人案，9人罪成，判囚3年6個月至3年9個月，餘下涉8人案件尚未審結。

【案件編號：DCCC 337及336/20（已合併）】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 催淚彈 暴動罪 尖沙嘴警署 反修例事件

上 / 下一篇新聞

隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受
隔離牀「較緊張」 亞博重開多200張 許樹昌指「混合免疫」減重症 料醫療系統能承受
7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離
7天45院舍現個案趨增 青和居17宗百人撤離
經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下
經民聯倡「疫苗通」擴至12歲以下
涉Ig鼓吹「播毒」 尼泊爾裔學生控煽惑
涉Ig鼓吹「播毒」 尼泊爾裔學生控煽惑
陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究
陳南昌校監向校長發警告信 發通告指員工失實言論保留追究
三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約
三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約
女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法
女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法
枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶
枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶
出貓女警辭職 手續未完紀律調查仍續
出貓女警辭職 手續未完紀律調查仍續
躁鬱文員政總非禮脫罪 官判毋須入院
躁鬱文員政總非禮脫罪 官判毋須入院
保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理
保安局查賣豬仔有否港代理人 疑事主求助兩月 家屬以為騙局未理
旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全
旅社泰國團近日零問津 旅遊展商：有代理問遊泰安全
反洗錢拘283人 涉款18億
反洗錢拘283人 涉款18億
追租當掃毒兩人跳樓遁 驚動街坊報警揭毒工場
追租當掃毒兩人跳樓遁 驚動街坊報警揭毒工場
搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交
搗詐騙洗錢集團拘11人 鴛鴦主腦涉扮少女誘援交
民研調查：19%擬移民兩年低
民研調查：19%擬移民兩年低
古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍
古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍
科學館歷史館擬增建3幢大樓
科學館歷史館擬增建3幢大樓
港大深圳醫院提出接收換關節港人
港大深圳醫院提出接收換關節港人
消防非法集結罪脫 律政司訟費上訴得直
消防非法集結罪脫 律政司訟費上訴得直
4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結
4中大生涉大學站外推鐵欄撒粉 一人認集結
聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物
聯校科學展 22隊躋身決賽 褪色相啓發 聖若瑟生研納米噴霧護文物
調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊
調查：兩成受家暴男性 遭伴侶逼行房 最長受虐26年 受害人包括消防員紀律部隊
3年前九巴削頂6死車禍 再有家屬入稟索償
3年前九巴削頂6死車禍 再有家屬入稟索償
電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手
電腦節展商：生意勝去年三成 做到無停手
善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患
善導會跟進148個案 評估31人 調查：犯事被捕長者 2/3有精神病患
涉刑恐同事販管主任保釋 仍與事主同場上班
涉刑恐同事販管主任保釋 仍與事主同場上班
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】董建華簽名現立會賀回歸首日封 梁君彥無提係咪親身簽
【Emily】董建華簽名現立會賀回歸首日封 梁君彥無提係咪親身簽
【Emily】初選案楊雪盈教陶瓷 「好好活下去」
【Emily】初選案楊雪盈教陶瓷 「好好活下去」
【Emily】葉劉去社協攝影展 基層妹妹送自製花
【Emily】葉劉去社協攝影展 基層妹妹送自製花
【Emily】廉政專員胡英明：自問「滿月」表現及格
【Emily】廉政專員胡英明：自問「滿月」表現及格