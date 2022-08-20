科學館歷史館擬增建3幢大樓

向城規申放寬高度等 料2030竣工

根據城規會文件，擴建計劃共涉兩個地盤，其中1號地盤擬建一幢5層高大樓，樓面面積9496平方米；2號地盤擬建兩幢5層高大樓，樓面面積23,784平方米。兩個地盤的地積比率約為3.38，1號及2號地盤面積分別為1860平方米及7981平方米，3幢新大樓的主天台連同上層天台的高度介乎41.75米至45.8米。

康文署表示，擴建有助進一步改善科學館和歷史博物館的展覽空間和教育設施，以符合現今國際博物館的標準，同時加強向公眾推廣科學和歷史。

將落實比賽得獎設計

翻查資料，康文署和建築署去年3月曾就科學館及歷史博物館擴建工程舉行「1+1設計比賽」，邀請建築業界為擴建項目提供創新及具創意的設計概念。比賽分為兩部分，甲部為「舊館×新貌」立面設計比賽，以提升兩座博物館的形象及改善街景為主；乙部為「互動×創意」公共空間設計比賽，為新附屬樓天台創建未來特色及科學元素兼備的開放空間。其中甲部得獎作品以色彩及圓形為建築群增活力，展現香港特色，乙部得獎作品則以花園為主題，打造新穎的互動開放空間。