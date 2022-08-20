古洞北粉嶺北申增密度 最高地積比率看齊九龍

涉37幅地 倘通過粉嶺北多5167伙

據土拓署文件，政府申請增加粉嶺北第51約、52約、83約，以及粉嶺上水市等多個地段共20幅公私營住宅用地的地積比率，公營及私營住宅用地分別增三成及兩成，整體地積比升至0.29至6.5倍。部分房屋用地的建築物高度限制亦申請放寬約4.2%至30%，總住用樓面面積增至129.7萬平方米。如有關申請獲通過，將可額外提供3683伙公營房屋及1484伙私樓單位，整體供應量增至約24,929伙。

古洞北樓高最多180米

至於古洞北的申請則涉第95約多個地段共17幅住宅地，包括5幅公營及12幅私營房屋用地，放寬後地積比率最高可達7.8倍，建築物高度介乎主水平基準上80至180米，住用總樓面面積增至180.3萬平方米，料可提供33,510伙。該批用地預計最快2030/31年有首批人口遷入。

文件又提到，土拓署考慮到古洞北新增人口的交通需求，故亦申請將區內一幅私營房屋用地作「公共車輛總站」及商店食肆用途，以及預留公營房屋的第三層引入「商店及服務行業」及食肆。

劉國勳讚做法立竿見影

公屋聯會憂屏風效應

民建聯立法會議員劉國勳歡迎政府上述申請，稱港島及九龍商住樓宇地積比最高可達9至12倍，新界及新發展區卻一直偏低，故樂見古洞北有住宅地可以7.8倍地積比發展，形容以放寬地積比增加新發展區房屋供應最為「立竿見影」。他認為洪水橋及廈村一帶仍有空間放寬地積比，盼政府收地同時盡早研究放寬。

公屋聯會總幹事招國偉表示，樂見放寬地積比後房屋單位供應增加，惟擔心新發展區如全建高層公屋，或有屏風效應，盼當局建屋時平衡發展密度及對居民影響。