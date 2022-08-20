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港聞二

枱底數書券 涉少訊活動盜竊女警：怕小朋友哄搶

【明報專訊】曾任少年警訊聯絡主任的女警長，涉偷去兩支少訊活動記憶棒及28張商務印書館書券，早前否認3項盜竊罪。被告昨自辯，稱在任期間容許舊同僚自由出入少年警訊會所內閱讀室拿書券，毋須獲批。案發時，大埔少年警訊會所譚會長稱活動「一切照舊」，她就認為做法與以往一樣，又稱以往派剩的書券她都會待上班日才交還。

被告陳惠嫻（47歲）於2019年12月21日被控於大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室，偷竊兩隻USB記憶棒和28張商務印書館書券，價值2400元。她於1992年加入警隊，2013年轉入警民關係科（少年警訊），在2019年再轉至警察投訴科。

稱當日會長託代派書券

被告自辯時稱，事發當晚發現褲袋中有派剩書券，並打算3日後交還會所，她解釋因會所放假和慶祝生日，所以沒有在第二日交還，惟警方於案發3日後將其拘捕。

被告表示，事發當日會長請她派書券「𧨾小朋友」，所以她才拿走書券，控方則指出錄影口供並沒有提及。被告澄清她錄影當日疲倦，沒吃甲狀腺藥，記憶力模糊。

庭上播放閉路電視顯示「被告故意在閱讀室桌下處理書券」，控方盤問其原因，被告稱她在任期間，曾被小朋友看見她拿書券，之後一大群小朋友一窩蜂來拿，她怕「派唔到咁多」，會「大聲鬧」他們令大家不快，不希望歷史重演，她當時不想小朋友看到有書券，所以才有此舉動。案件押後9月15日再訊。

【案件編號：FLCC1364/21】

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