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港聞二

女警洗黑錢索貸款囚21月 官斥知法犯法

【明報專訊】案發時隸屬東區警區刑事調查隊女警，於2019至2020年兩度串謀他人洗黑錢約53萬元，被告其後向報案人索取100萬元不果，但獲一名被捕人6萬元貸款，她早前承認串謀洗黑錢等4罪，昨在東區裁判法院被判囚21個月。裁判官劉淑嫻斥被告知法犯法，向報案人及被捕人借錢令警隊蒙羞。

求情稱經濟拮据 官：非減刑因素

被告區嘉曼（現46歲），現已停職。她承認兩項串謀洗黑錢罪、各1項「訂明人員索取利益」及「訂明人員接受利益罪」。劉官引述辯方求情表示，被告婚後誕下兩子，丈夫另組家庭，作為家庭經濟支柱的被告因經濟拮据而犯案。此外，被告與串謀洗黑錢同案被告、早前罪脫的男子Mercel發展成情侶，為維持二人關係故聽從其指示。

跨境犯案須重罰 「免損金融中心地位」

劉官指出，婚姻生活不如意、經濟困難不構成減刑因素，被告為警隊刑事調查員，知悉洗黑錢手法卻知法犯法，又考慮涉及跨境犯案，為免香港國際金融中心地位受損，須判處嚴苛刑罰。

劉官續稱，被告執行職務期間向兩事主索取聯絡，結案後向男事主索貸款獲6萬元，案情嚴重，被告「將自己放喺一個脆弱嘅位置」，不能秉公辦理案件，令警隊蒙羞。劉官最終就兩案共判處被告監禁21個月。

洗黑錢案情指，被告2019年透過WhatsApp向男子Mercel透露自己需要錢，對方稱可以帶她做生意，被告兩度按指示開銀行戶口，2019年及翌年，兩筆來自美國及秘魯的公司先後匯款15萬及37萬元，被告提款交給Mercel，首次交易獲得約1萬元報酬。

另案案情則指，事主胡顯鎏2019年因打鬥案被捕，被告負責與胡警誡會面，其後被告被指派調查另一事主李思明旗下餐廳的盜竊案，被告兩次均與事主交換電話聯絡。翌年，被告向李借款100萬元不果，但從胡借得6萬元。

【案件編號：ESCC 2142、KTCC 21/21】

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