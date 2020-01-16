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三跑涉貪案 機管局高層分判商控3罪 涉收380萬元 助取供應填海物料合約

【明報專訊】機場第三跑道涉貪案，廉政公署早前拘捕30人，包括負責項目的機管局總經理等4人，涉嫌在不同食肆及夜總會等地接受承辦商及分判商款待。涉案機管局首席高級經理李永輝及一名分判商，昨被廉署落案起訴串謀使公職人員接受利益罪等共3罪，涉賄款380萬元，並在東區裁判法院提堂。兩名被告暫毋須答辯，案件應控方要求押後至明年1月6日，以待進一步調查，兩人各准以50萬元現金保釋外出，不得離港。

首被告2017年加入機管局

首被告為機管局首席高級經理李永輝（47歲），2017年加入機管局任職高級項目工程師，並於2022年5月晉升為首席高級經理，案發時負責監督三跑道系統項目多份工程合約。次被告為三跑項目分判商、卡樂工程獨資董事兼股東吳啟安（65歲）。

李永輝被控兩項串謀使公職人員接受利益罪，均發生於2018年10月25日至2022年6月7日期間。

首項控罪指，李永輝身為公職人員在香港或其他地方，串謀另一名三跑項目分判商經營者王清梧，接受多筆合共約90萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，促使李永輝協助王清梧或駿豐工程，從三跑項目主要填海工程承辦商取得供應泥沙或其他填海物料合約，以及協助加快承辦商向王清梧或駿豐工程發放工程款項。

次項控罪指，李永輝涉串謀次被告吳啟安及其他不知名者，接受合共約240萬元，作為傾向優待吳啟安或卡樂工程的誘因或報酬。

次被告吳啟安則被控一項向公職人員提供利益罪，涉於2019年某日在無合法權限或合理辯解下，向公職人員李永輝提供利益，即一筆50萬元饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為李永輝優待吳或卡樂工程的誘因或報酬。

廉署：未見涉工程質素物料規格

廉署發言人發稿表示，本案與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，並未發現任何資料顯示當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。

【案件編號：ESCC 1597/22】

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