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2022年8月19日星期五
港聞二
涉三跑工程貪污 廉署拘30人 機管局4短約高層涉受賄 1人疑收款數百萬
3月以來陽性再破6000宗 醫生：料破萬宗 BA.5兩周內成主流
醫局：Ct值高不暫託 暫轉介47院友
高球場環評今揭盅 有委員轉軚支持
環諮前主席：應分開環評房策 勿以科學達政治目的
獅隧擬擴建 料2034來回各三線
受騙8豬仔困緬甸 保安局專組跟進 報稱失人身自由 當局：不掌握確實位置
無檢疫酒店被拒登機 港男脫困又被擒 卓孝業：如安全應循正常途徑回港
電腦節今開鑼 展商為消費券產品減價至2000元
警拘18人涉非法收債 12人未成年
校董與獨立校董為姊妹 宿舍涉不當使用公帑 半數教員指群育校違例 教局：嚴肅跟進
逾10教席出缺未續約 教師憂影響開學
兒童委會商院舍報告 委員盼跨部門監察措施落實
童樂居認罪者囚約6.5月 官斥「關注玩具多於兒童」
復育花腰仔面世 78元125克
缺席立會稱「已長一智」 林素蔚定位：敢於反對
當選後鮮與「師父」方國珊合作 「各有分工發展」
男童疑玩火殃及鄰居 六旬婦命危
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【明報專訊】（請看附圖）
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