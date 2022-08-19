港聞

港聞二

灣區手記：可樂雞翼2.0 ／文：尚東美

【明報專訊】自從嘗過北京同事的可樂雞翼，又聽其說做法簡單，加上看到一份調查報告稱「入得廚房」的男人比較容易獲得女士加分，既然如此，立即買一包雞翼和一樽可樂，準備做大廚，嘿嘿。

記得同事提及的做法是「雞翼＋可樂＋生抽」直接煲熟，以防萬一還是上網再看看其他教學短片，片中教學說還要切薑片再落油爆鑊將雞翼煎至金黃；接着又醒起以前老媽教過雞翼要什麼浸水去雪味、落調味料醃一醃，一時之間腦海中聽到很多把聲音在跟我說「記得加葱」「煮半小時可以了」「不能不放蠔油啊」。

不管了，反正以同事的方法為基礎，再加鹽加醋地加上短片和老媽的辦法。於是花半小時落蠔油、老抽醃雞翼，6分鐘爆鑊煎香，再加可樂及生抽煮半小時，還記得跟着短片說，先中火再高火收汁，搞了個多小時，一碟黑漆漆、黏糊糊的雞翼狀物體成功上碟……單憑賣相嘛，女士會不會加分真不好說，不扣分已是萬幸。

醜婦終須見家翁，雞翼仍要放口中；老實說，肉是挺嫩，證明基礎打得不錯，只是可能烹調過程簡單複雜化了，令醬汁太濃稠及太鹹。望着這盤可樂雞翼2.0，再比較一下之前的可樂雞翼1.0，出事原因就是自己畫蛇添足。

採訪和煮可樂雞翼一樣，有很多時候基礎主旨很清晰，但在蒐集資訊時，因為接收太多信息而產生太多焦點，每樣東西都想放進去，結果反而模糊主線，失去最初的焦點。失焦的可樂雞翼可以重做，很多採訪卻只有一次機會，以後吃雞翼時真的要引以為鑑。

文：尚東美

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