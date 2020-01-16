大灣區GBA新聞：求偶擅烹飪 八成男女說加分 問1.3萬單身者 36%要求有車有樓

報告共訪問13,266名單身男女，了解擇偶標準以及對伴侶的期待與要求。調查發現，最受女生歡迎的男友類型是「陽光開朗」，最受歡迎的女友類型是「溫柔體貼」（圖一），而「野蠻驕橫」女生及「風流浪漫」男生則是最少人認同的理想類型。

逾半「較在意」外貌 27%不看學歷

擁有一技之長有助增加吸引力，84%受訪者表示最喜歡另一半擅長烹飪，約42%喜歡對方能將旅遊行程安排妥當，此外，會健身、擅收拾整理、會拍攝，也能得到較佳印象分（圖二）。不過，有技能也要有資產，近36%受訪者希望對方「有車有樓」，要求暫無車樓但有購買能力的亦有10%（圖三）。報告稱若按性別區分，男性對女友是否有資產並不在意，反之六成女性希望對方有車有樓。

除了上述條件，身高外貌、學歷收入也會左右愛情運。調查中，完全「以貌取人」的受訪者約6%，另有51%「比較在意」外貌，自言完全不在意的有6.6%。此外，男性身高170至175厘米，女性身高160至165厘米，是最多受訪者認同的伴侶理想高度。

學歷方面，近三成受訪者要求對方至少是專科（副學士）程度；只需要高中，以及不在意對方學歷的受訪者亦分別有22.5%及27.1%。至於收入水平，40.19%希望對方收入高於自己，17.82%要求收入相當。倘按性別區分，逾七成男受訪者稱對女友收入無要求，逾七成女性則希望對方收入高於自己。

約會忌吹牛 壞嗜好暴力最難忍

談到最反感的約會狀况，最多人討厭對方侃侃而談、炫耀吹牛，比例達62%；逾半受訪者討厭性別歧視，41%不喜歡對方毛手毛腳。此外，打探隱私、講黃色笑話等也是約會大忌。調查亦發現，有不良嗜好、暴力傾向、健康問題、不忠經歷及負債（車貸房貸除外），都是大部分人不能接受的問題（見表）。