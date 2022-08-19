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當選後鮮與「師父」方國珊合作 「各有分工發展」

【明報專訊】林素蔚去年獲西貢區議員方國珊推舉參選立法會，一直被外界視為方國珊的「徒弟」。自當選後師徒二人鮮有合作，林素蔚受訪時回應二人關係時表示，「我們各自有分工和發展」，解釋對方專注地區事務，她則主要在立法會工作；除專業動力以外，亦會與其他友好的地區團體和人士合作。

林素蔚從政之路始於2019年區議會選舉，當時獲方國珊及由方擔任召集人的專業動力支持參選，去年亦獲方支持參選立法會。近月二人甚少同場出席活動，也極少合作。被問到方國珊是否仍是她的師父，林素蔚稱在從政路上獲對方不同啟發，往後二人會有不同分工，「她有她忙啦」。對於是否代表二人分道揚鑣，她僅稱「互相尊重啦」，拒絕多談二人分開工作的原因。根據立法會的議員履歷，林素蔚在政治聯繫一欄仍報稱「專業動力」成員。

本身是註冊社工的林素蔚是基督徒，稱自小在教會遇上不同生命導師，立志畢業後成為社工，服務更多人。擔任社工期間，她主要服務長者和單親家庭，發現不少弱勢社群缺乏支援，也意識到很多家庭面對精神健康問題，惟社工角色有限，便決意從政，冀從宏觀層面改善相關政策和資源。

關注基層精神健康 從政冀宏觀改善

當選立法會議員後，林素蔚強調其初心仍是服務基層，將在立法會關注精神健康議題，尤其很多家庭在疫情下也面對同類問題。她將爭取改善家庭健康和友善政策，包括增加育兒假、推動容許僱員彈性在家工作，及在18區設立精神健康社區中心等。

相關字詞﹕林素蔚 方國珊

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