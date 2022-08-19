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缺席立會稱「已長一智」 林素蔚定位：敢於反對

【明報專訊】新一屆立法會以建制派佔絕大多數，有意見指是清一色。新界東南立法會議員林素蔚接受本報專訪時說，她在不少議題都敢於表達反對聲音，自言「絕對不是橡皮圖章」和「不是舉手機器」。上任逾半年，林素蔚面對不少爭議，包括連續兩個月缺席所有會議，提出處分表現最差的一成公務員惹批評等。她拒絕為個人表現評分，但自評表現「不過不失」，對於爭議事件回應稱「經一事長一智」，強調不容許自己再長期缺席。

明報記者 鄭啟智

稱新選制下「所有人都是建制一部分」

去年競選期間，林素蔚標榜自己不會成為「舉手機器」，當選後亦表明自己不是建制派。對於現時的政治定位，她說新選舉制度下立法會已無分陣營，「所有人都是建制一部分」；不過強調她絕對不是橡皮圖章，就不同事務均會以事論事，「覺得政府需要改善就會很敢言」。她舉例說，政府早前刊憲修訂《社會工作者註冊條例》，禁止任何被裁定觸犯危害國安罪行的人擔任註冊社工；雖然她認同要修例以符合《港區國安法》，也向當局質疑部分條文含糊不清，令前線社工擔心誤碰紅線。她與另外3名直選議員組成的「A4聯盟」也在職訓局茶果嶺新校舍撥款項目投下唯一反對票。

今屆財委會有約三分之二撥款項目未在會上討論，林素蔚認為部分爭議較大的項目討論不足，她理解部分項目早獲大多數議員支持，但需更多討論，期望能推動政府做好準備工作，「有些位要讓政府知道，不是就咁申請撥款就過。」

新一屆立法會約三分之二議員是新人，曾有資深議員稱新議員經常在立法會討論地區議題，認為他們不理解全港性問題。林素蔚過去曾就將軍澳擬建混凝土廠提出書面質詢，她反駁稱立法會事務與地區議題密不可分，地區問題影響政府政策，例如社區醫療以至蚊患、鼠患等環境問題。她說，身為直選議員，有責任將地區聲音帶入議會，不過認同立法會大會理應關注全港性議題，地區議題較適合在事務委員會討論。

有議員批新人常提地方議題 林：密不可分

今年6月，林素蔚在立法會提出處分表現最差的10%公務員，引起爭議。她重申言論對事不對人，稱商界和社福界等不同界別均會按僱員表現加薪，新加坡也有類似做法，強調建議絕對沒有問題。

「不容下一次」 5月起無缺席大會財會

綜觀新一屆議員至今的大會出席率，林素蔚為78%，在全體議員中排名「尾二」，在財委會的出席率為57%。她解釋因家事需急赴內地，故缺席3月至4月多次會議，當時正值第五波新冠疫情。她強調十分重視家人，所以不得不缺席立法會。至於處理手法是否可以改善，例如及早向外交代，她認為有時事情緊急，未必能夠交代，「但我不容許自己再有下一次」。被問到缺席對議會工作影響，她稱影響不大，但承認有市民關注，而她回港後亦積極參與會議。翻查立法會紀錄，她自5月起均無缺席大會和財委會會議。她又表示，「支持我的人都繼續支持」，未來也會努力爭取其他市民支持。

相關字詞﹕行政立法關係 第七屆立法會 林素蔚

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