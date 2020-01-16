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港聞二

復育花腰仔面世 78元125克

【明報專訊】漁農自然護理署宣布成功復育本地稻米品種「花腰仔」並正式推出市場，市民即日起可透過蔬菜統營處「本地魚菜直送」流動應用程式，訂購本年早造、剛上月收割的花腰仔，每盒125克，可煮4碗飯，售價78元。漁護署稱，今造收成約300至400公斤，希望往後有更多有經驗的農友加入，增加花腰仔的收成。

漁護署與中大香港種子技術及教育中心合作，2019年向外國種子銀行重新引進4款上世紀70年代保留至今的香港原生水稻種子，其中花腰仔經反覆試種表現穩定，署方遂於去年推介本地農友種植。

統營處App今可訂 第二造料10月開售

漁護署農業主任王敏維稱，花腰仔從播種到收成約需100至120日。這批早造由6名本地農夫種植，稻田面積共約2萬呎，每個農友獲派2至3両種子，總收成約有300至400公斤，收穫算不錯。晚造亦有6個農業機構參與，預計有200至400公斤收成，預計10至11月開售，定價按產量而定。

農友稱「好種」 生命力強

花腰仔於1950至60年代是本地常見稻米品種，後因本地農業式微及進口貨源增加而漸消失。中大香港種子及技術教育中心—卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明稱，對復育花腰仔感高興，慶幸大學科研能為本地農業帶來正面影響。負責打磨及包裝的金源米業集團副主席林世豪試食後發現，花腰仔具有如雲呢拿般的獨特香味，口感煙韌，粒粒分明。

有份參與復育的農友梁廣聯形容早造的花腰仔「很好種」，生命力較頑強，沒吸引太多昆蟲，其總收成約220公斤。他又稱，種花腰仔不必彎腰插秧，而是用「拋秧」方式，邊行邊把種子逐粒拋入田，插秧以往需花3日以上，現在一天便完成，直言方便，之後會繼續栽種。

相關字詞﹕花腰仔 漁農自然護理署 中大香港種子技術及教育中心

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