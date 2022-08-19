童樂居認罪者囚約6.5月 官斥「關注玩具多於兒童」

感化報告有悔意 官批施襲後轉身走無憐憫

被告張惠燕（30歲）承認去年11月29日及12月5日分別虐待均為1歲男童K及AH。綜合庭上求情，被告自去年8月在童樂居任職幼兒工作員，公餘時陪伴兒童，感化報告反映有悔意，願承擔法律後果。被告出身基層家庭，逐步由基礎文憑考取學士學位，她獲家人及僱主支持，她因本案難與移民男友團聚。

黃官判刑時指出，被告見K扔掉被子後快打K的後腦致其跌倒，再粗野推K面部，力度猛烈。被告完全沒安撫K並轉身離去，毫無憐憫之心，她不必要地暴力懲罰K，而幼童於1歲階段探索身邊事物屬正常，黃官不能理解體罰功效，又稱若被告不能容忍，其品格和專業水平不宜照顧兒童。

被告歸咎工作文化 屬推卸責任

黃官又稱，被告因AH高舉玩具而大力拍打他，行為過火，被告對玩具的關注比對AH的關愛多，罔顧危險懲罰AH，雖沒有傷勢證明，但相信AH承受痛楚，事件可致腦部受創。被告「在閉路電視及兒童目擊下施襲」，漠視法紀，兩事主極年幼，在牀上無法躲避及驚恐；被告將事件歸咎工作文化是推卸責任，放棄專業操守。

【案件編號：KCCC1885/22】