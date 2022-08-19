兒童委會商院舍報告 委員盼跨部門監察措施落實

報告31建議 委員倡檢討幼兒工作員薪酬

政務司長陳國基昨首次主持兒童事務委員會會議，會上討論檢討委員會第一階段報告。報告提出31項建議，包括提高留宿幼兒中心的幼兒工作員人手比例、增設幼兒照顧助理員、引入院長登記制度；報告亦建議加強巡查力度，包括在社署幼兒中心督導組加入由護士出任的保健衛生督察及曾在執法機構工作的人，成立由太平紳士及不同專業界別社會人士組成的服務質素小組突擊巡查等。檢討委員會將開展第二階段有關其他兒童住宿照顧服務的檢討，預計明年3月完成。

兒童事務委員會非官方委員雷張慎佳歡迎報告建議，但關注如何確保措施落實及如何恆常監察措施，希望設跨部門機制監察措施落實情况。她認為，除要確保兒童院舍提供優質服務，政府應投放資源以強化對家庭及家長的支援，避免家庭破碎；她亦建議政府檢討並提升幼兒工作員薪酬水平。

強制舉報虐兒 下月辦持份者交流會

政府昨亦就強制舉報懷疑虐兒個案立法建議諮詢兒童事務委員會委員，將向指定類別從業員施加法定責任，規定他們須向有關當局舉報指明類別的虐待或疏忽照顧兒童個案，違例者將須負刑事責任，據悉涵蓋教師、醫護、社工等經常接觸兒童的人。政府稱，下月將舉辦持份者交流會，就建議諮詢社福、教育及醫療衛生界別，並視乎諮詢結果，政府計劃2023至24立法年度內向立法會提交條例草案。