港聞

港聞二

逾10教席出缺未續約 教師憂影響開學

【明報專訊】根據香港青少年培育會陳南昌紀念學校2020/21年學校報告，學校常規編制內設26.2名教學人員。還有兩周便開學，學校行政主任傅小姐透露仍有10多名教師出缺或未獲確認續約。中文科教師巫偉精稱，中文科更只剩1.5名教師，「我們團隊仍未成形，我們在一直等何時可形成團隊，可以開始編班、編時間表」，擔心影響新學年開學。

校董：久未收到續任資料 7人已獲通過正處理

然而，今年6月出任該校獨立校董的特殊學校議會主席梁永鴻向本報稱，校董會曾要求校長提交續任教師的資料，但歷時兩個月仍未收到，需由他與學校主任老師一同完成資料。他透露，7名常額教師已獲校董會通過續約，正等待校務處處理合約，目前只剩一至兩個教師空缺，形容情况不嚴重。

教師稱早招聘面試 遭行政程序拖延

昨日出席記者會的該校教職員多達14名，佔全體約一半。學與教委員會主席黃建國稱，學校3月已為應聘者面試，原定4月有第二輪面試，但被有關方面不斷以行政程序拖延，例如要求檢視全校教師資歷，令面試延至6月，「大部分第一輪應徵者都被第二間學校聘任」。

負責代課的張老師因未有教師教育文憑而不獲聘任，被迫離校。她憶述面試經歷時一度落淚，「很大壓力，不斷質疑教學能力、學校表現，但我通過了每個學期觀課」。社工督導黃偉雄透露，已有學生查問為何張老師不再任教，感到很心酸，「社工、老師今年在外面市場根本不難找工作……，一位優秀、受學生愛戴老師，（學校）竟然用程序令她不能獲聘」。他稱該校學生均有情緒及行為問題，需小班教學、老師較多陪伴及協調，「學生很多時要時間熟悉老師、輔導人員才會信任、願意傾談」。

上 / 下一篇新聞

涉三跑工程貪污 廉署拘30人 機管局4短約高層涉受賄 1人疑收款數百萬
涉三跑工程貪污 廉署拘30人 機管局4短約高層涉受賄 1人疑收款數百萬
3月以來陽性再破6000宗 醫生：料破萬宗 BA.5兩周內成主流
3月以來陽性再破6000宗 醫生：料破萬宗 BA.5兩周內成主流
醫局：Ct值高不暫託 暫轉介47院友
醫局：Ct值高不暫託 暫轉介47院友
高球場環評今揭盅 有委員轉軚支持
高球場環評今揭盅 有委員轉軚支持
環諮前主席：應分開環評房策 勿以科學達政治目的
環諮前主席：應分開環評房策 勿以科學達政治目的
獅隧擬擴建 料2034來回各三線
獅隧擬擴建 料2034來回各三線
受騙8豬仔困緬甸 保安局專組跟進 報稱失人身自由 當局：不掌握確實位置
受騙8豬仔困緬甸 保安局專組跟進 報稱失人身自由 當局：不掌握確實位置
無檢疫酒店被拒登機 港男脫困又被擒 卓孝業：如安全應循正常途徑回港
無檢疫酒店被拒登機 港男脫困又被擒 卓孝業：如安全應循正常途徑回港
電腦節今開鑼 展商為消費券產品減價至2000元
電腦節今開鑼 展商為消費券產品減價至2000元
警拘18人涉非法收債 12人未成年
警拘18人涉非法收債 12人未成年
校董與獨立校董為姊妹 宿舍涉不當使用公帑 半數教員指群育校違例 教局：嚴肅跟進
校董與獨立校董為姊妹 宿舍涉不當使用公帑 半數教員指群育校違例 教局：嚴肅跟進
兒童委會商院舍報告 委員盼跨部門監察措施落實
兒童委會商院舍報告 委員盼跨部門監察措施落實
童樂居認罪者囚約6.5月 官斥「關注玩具多於兒童」
童樂居認罪者囚約6.5月 官斥「關注玩具多於兒童」
復育花腰仔面世 78元125克
復育花腰仔面世 78元125克
缺席立會稱「已長一智」 林素蔚定位：敢於反對
缺席立會稱「已長一智」 林素蔚定位：敢於反對
當選後鮮與「師父」方國珊合作 「各有分工發展」
當選後鮮與「師父」方國珊合作 「各有分工發展」
男童疑玩火殃及鄰居 六旬婦命危
男童疑玩火殃及鄰居 六旬婦命危
大灣區GBA新聞：求偶擅烹飪 八成男女說加分 問1.3萬單身者 36%要求有車有樓
大灣區GBA新聞：求偶擅烹飪 八成男女說加分 問1.3萬單身者 36%要求有車有樓
灣區手記：可樂雞翼2.0 ／文：尚東美
灣區手記：可樂雞翼2.0 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】社民連周年宴畀酒樓飛起 倫敦大酒樓話LED壞咗要整 唔關壓力
【Emily】社民連周年宴畀酒樓飛起 倫敦大酒樓話LED壞咗要整 唔關壓力
【Emily】山頂纜車8．27重開 成人單程正價62蚊
【Emily】山頂纜車8．27重開 成人單程正價62蚊
【Emily】叙福樓「半日假」 畀員工帶仔女打針
【Emily】叙福樓「半日假」 畀員工帶仔女打針
【Emily】黃碧雲去塌閘現場 質疑唔係純屬意外
【Emily】黃碧雲去塌閘現場 質疑唔係純屬意外
【Emily】卓永興唔想叫「鼠王興」 梁美芬話「鼠王」無專利
【Emily】卓永興唔想叫「鼠王興」 梁美芬話「鼠王」無專利
【Emily】卿姐曬45年前工作照
【Emily】卿姐曬45年前工作照