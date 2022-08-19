逾10教席出缺未續約 教師憂影響開學

校董：久未收到續任資料 7人已獲通過正處理

然而，今年6月出任該校獨立校董的特殊學校議會主席梁永鴻向本報稱，校董會曾要求校長提交續任教師的資料，但歷時兩個月仍未收到，需由他與學校主任老師一同完成資料。他透露，7名常額教師已獲校董會通過續約，正等待校務處處理合約，目前只剩一至兩個教師空缺，形容情况不嚴重。

教師稱早招聘面試 遭行政程序拖延

昨日出席記者會的該校教職員多達14名，佔全體約一半。學與教委員會主席黃建國稱，學校3月已為應聘者面試，原定4月有第二輪面試，但被有關方面不斷以行政程序拖延，例如要求檢視全校教師資歷，令面試延至6月，「大部分第一輪應徵者都被第二間學校聘任」。

負責代課的張老師因未有教師教育文憑而不獲聘任，被迫離校。她憶述面試經歷時一度落淚，「很大壓力，不斷質疑教學能力、學校表現，但我通過了每個學期觀課」。社工督導黃偉雄透露，已有學生查問為何張老師不再任教，感到很心酸，「社工、老師今年在外面市場根本不難找工作……，一位優秀、受學生愛戴老師，（學校）竟然用程序令她不能獲聘」。他稱該校學生均有情緒及行為問題，需小班教學、老師較多陪伴及協調，「學生很多時要時間熟悉老師、輔導人員才會信任、願意傾談」。