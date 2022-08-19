校董與獨立校董為姊妹 宿舍涉不當使用公帑 半數教員指群育校違例 教局：嚴肅跟進

辦學團體：發現人員涉嚴重失當 交律師團

辦學團體香港青少年培育會會長李劉慧珠發聲明稱，新一屆校董會已委任在特殊教育界及學校管理方面有經驗的專業人士作獨立校董，並於檢視學校內部行政機制及程序時，發現有學校人員在人事聘任及採購方面涉嚴重失當，已交由律師團處理。校董會亦成立不同小組委員會，積極改善管理架構及監督學校作改善措施，以符合教育局要求。

工會稱，學校法團法董會設有獨立校董，自2009年起由陳美蘭擔任，其姊妹杜陳瑞蘭及陳妙蘭其後成為辦學團體管治團體成員及校董，並曾與陳美蘭一同在任至少6年。負責該校管理及組織的中文科教師巫偉精昨稱，發現事件後向校監報告，稱涉違反《教育條例》第40AQ，即辦學團體的管治團體成員之配偶、兄弟姊妹等不得獲提名為獨立校董。而陳美蘭去年8月已辭任獨立校董。

宿舍院長「升級」 職員長期獲「防疫津貼」

巫偉精又發現，辦學團體轄下學生宿舍於2020/21年度「最高三層職員薪酬檢討報告」有12項錯處，包括宿舍院長職級由社會工作主任改為高級社會工作主任，年薪因此增加逾15萬元，他就此事質疑辦學團體不恰當使用政府撥款的盈餘金額，由2020年4月至2021年12月，以防疫津貼的名義向宿舍職員長期發放總金額逾300萬元，每人每月約「加薪」最少10%，長達21個月。巫曾向學校執行委員會及社署報告，並在校舍附近向員工派信揭露事件。

巫稱，今年3月前校監及前校董司庫辭任，由杜陳瑞蘭成為署理校監。她上任後約一周便向巫發警告信，巫稱與他派發揭發信件有關，「按照規矩，之前都會做調查、給我機會去說（解釋），但今次沒有」。

該校「學與教委員會」主席黃建國指控校監等干預校政，令學校行政混亂，令教師招聘工作延遲，現仍有10多名教師出缺或未獲確認續約，擔心影響開學（見另稿）。

社署：交「整筆撥款投訴委會」調查

教育局回覆稱，曾就學校的管理及行政包括人事及財務管理等提出建議，要求學校嚴格依照《教育條例》、《資助則例》等相關法例及指引行事，法團校董會就部分範疇落實改善措施。至於近日收到的投訴，局方已立即去信及要求相關者提交報告和回應。社署回應稱，已將宿舍相關投訴交由「整筆撥款獨立處理投訴委員會」調查、亦已派員到場了解和要求涉事機構提供進一步資料，社署會聯同投訴委員會繼續跟進情况，同時監察機構的服務表現，確保符合規定。